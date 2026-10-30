انباشت رسوبات در مسیر آبراهه‌ها و نبود سازه‌های مؤثر برای مهار آن‌ها، خطر سیلاب‌های خسارت‌بار در البرز را افزایش داده است؛ کارشناس منابع آب با هشدار درباره تکرار این حوادث، بر ضرورت رسوب‌برداری، اجرای طرح‌های آبخیزداری و احداث سازه‌های کنترل رسوب تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز، انباشت رسوبات در ارتفاعات و مسیرهای سیلابی، یکی از چالش‌های مهم مدیریت روان‌آب‌ها در استان البرز است؛ مسئله‌ای که در صورت بی‌توجهی به آن، می‌تواند با بارش‌های شدید، جریان آب را تشدید و خسارت‌های بیشتری به مناطق پایین‌دست وارد کند.

نادرخانی، کارشناس مسائل منابع آب، در برنامه زنده «نگاه مردم» صدا و سیمای استان گفت: شرایط طبیعی و توپوگرافی البرز، ضرورت مدیریت اصولی آبراهه‌ها و کنترل رسوبات را دوچندان کرده است و این اقدامات نباید به زمان وقوع بارندگی محدود شود.

وی با تأکید بر لزوم شناسایی و برآورد حجم رسوبات در ارتفاعات و مسیرهای عبور سیلاب افزود: تهیه نقشه‌های دقیق زمین‌شناسی و انجام مطالعات تخصصی می‌تواند نقاط پرخطر را مشخص و زمینه اجرای طرح‌های مؤثر برای مهار رسوبات را فراهم کند.

این کارشناس منابع آب، احداث سازه‌های رسوب‌گیر، سازه‌های تأخیری و گابیونی و اجرای طرح‌های آبخیزداری را از راهکارهای کنترل رسوبات و کاهش شدت جریان سیلاب دانست و گفت: لایروبی و رسوب‌برداری مستمر از مسیرهای سیلابی نیز باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

نادرخانی با انتقاد از ساخت‌وساز و ایجاد مسیرهای عبور در بستر آبراهه‌های طبیعی اظهار کرد: هرگونه دخل‌وتصرف در این مسیرها باید با توجه به ظرفیت واقعی آن‌ها برای عبور آب و رسوبات انجام شود؛ در غیر این صورت، هنگام بارندگی‌های شدید احتمال بروز خسارت افزایش می‌یابد.

وی همچنین هماهنگی میان شهرداری‌ها، شرکت آب منطقه‌ای و منابع طبیعی را برای مدیریت رسوبات ضروری دانست و افزود: اقدامات پراکنده و مقطعی پاسخگوی این مسئله نیست و مدیریت سیلاب به برنامه‌ای بلندمدت و هماهنگ نیاز دارد.

این کارشناس در ادامه با اشاره به اهمیت شناخت وضعیت آبخوان‌های استان گفت: اطلاعات دقیق از شرایط زیرسطحی و ارتباط میان آبخوان‌ها می‌تواند به هدایت اصولی روان‌آب‌ها و استفاده از آن‌ها برای تغذیه منابع آب زیرزمینی کمک کند.