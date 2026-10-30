به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سپاه شهداء به مناسبت آغاز هفته بسیج دانش آموزی سال و ۱۳ آبان ۱۴۰۵ بیانیه ای صادر کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

«إن یَنصُرکُمُ اللهُ فَلا غَالِبَ لکُم» (سوره آل عمران آیه ۱۶۰)

۱۳ آبان، سالروز سه واقعه مهم تاریخی یعنی تبعید امام راحل به ترکیه در واکنش به فریاد استکبارستیزی ایشان در برابر تصویب قانون ننگین کاپیتولاسیون و شهادت دانش آموزان در ماجرای تظاهرات در دانشگاه تهران علیه حکومت منحوس پهلوی و همچنین تسخیر لانه جاسوسی رژیم آمریکا، نماد اصلی استکبار جهانی می‏باشد که دانشجویان پیرو خط امام (ره) موفق شدند در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ برگ زرینی از تاریخ این کشور را رقم بزنند و بساط توطئه‌های آنها را از ایران اسلامی را برچینند. این روز نماد مقاومت ملت ایران در برابر سلطه جبهه استکبار و مظهر استقلال طلبی، عزت خواهی و استکبار ستیزی فرزندان این سرزمین است.

امسال در حالی وارد این یوم الله می‏شویم که بعد از جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، که با شکست قطعی دشمنان همراه بود، استکبار جهانی با بهره‌گیری از ابزار‌های رسانه‌ای و جنگ شناختی، هویت دینی، ملی و فرهنگی نسل جوان را هدف قرار داده، و در این برهه، تقویت بصیرت، ارتقای سواد رسانه‌ای، تعمیق معرفت دینی و پرورش روحیه پرسشگری، امیدآفرینی و مسئولیت‌پذیری در میان دانش‌آموزان، ضرورتی انکارناپذیر است.

در این مسیر، بهره‌گیری از رهنمود‌های حکیمانه رهبر شهیدمان، حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای (اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف) و نایب برحقشان امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای در زمینه تربیت نسل مؤمن، آگاه، توانمند و برخوردار از روحیه خودباوری، چراغ راهی برای تعالی نسل نوجوان و جوان و حرکت در مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی است و بسیج دانش‌آموزی به‌عنوان یکی از بستر‌های مهم تربیت نسل مؤمن، آگاه، خلاق، انقلابی و خدمتگزار، نقشی ارزشمند در تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی، ارتقای بینش و بصیرت، گسترش فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری و زمینه‌سازی برای حضور سازنده دانش‌آموزان در عرصه‌های پیشرفت و تعالی کشور بر عهده دارد.

سپاه شهدای استان آذربایجان غربی ضمن گرامیداشت یوم الله سیزده آبان و هفته بسیج دانش‌آموزی و پاسداشت یاد و خاطره امام شهید و شهدای والامقام دانش‌آموز، به‌ویژه شهید محمدحسین فهمیده، این مناسبت پرافتخار را به دانش‌آموزان عزیز، فرهنگیان فرهیخته، مربیان و مسئولان بسیج دانش‌آموزی استان تبریک گفته و اطمینان دارد، دانش‌آموزان عزیز با اتکا به ایمان و معنویت، اهتمام به علم‌آموزی، پایبندی به اخلاق و ارزش‌های اسلامی و برخورداری از بصیرت، خودباوری و روحیه خلاقیت و نوآوری، ضمن پاسداشت آرمان‌های والای شهیدان و حفظ هویت ایرانی ـ اسلامی خویش، در مسیر پیشرفت، آبادانی و اقتدار ایران عزیز گام بردارند و با تلاش آگاهانه و مسئولانه خود، زمینه‌ساز تحقق آینده‌ای روشن، عزتمند و پرافتخار برای میهن اسلامی باشند.



معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه شهداء استان آذربایجان غربی