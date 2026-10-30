معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: کنگره ۴ هزار شهید گلستان حاصل بیش از دو سال تلاش و برنامه‌ریزی گسترده بود که با رویکردی متفاوت، بهره‌گیری از ظرفیت هنر و فناوری‌های نوین و با هدف انتقال عمیق‌تر پیام شهدا به نسل جوان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حمیدی در ویژه برنامه تلویزیونی دومین کنگره ۴هزار شهید استان گلستان با اشاره به ساختار اجرایی کنگره گفت: این رویداد با هدایت شورای سیاست‌گذاری به ریاست آیت‌الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان و فعالیت ستاد اجرایی به ریاست استاندار و با دبیری فرمانده سپاه نینوا، در قالب ۲۰ کمیته تخصصی و با مشارکت ستاد‌های اجرایی ۱۴ شهرستان دنبال شد. کمیته امور شهرستان‌ها نیز مسئولیت هماهنگی، راهبری و نظارت بر اقدامات شهرستانی را برعهده داشت.

وی با تأکید بر ضرورت متناسب‌سازی برنامه‌های فرهنگی با ذائقه نسل جوان افزود: در این دوره، به‌جای اتکای صرف به سخنرانی، از ظرفیت هنر‌های نمایشی و دیداری استفاده شد که اجرای تئاتر «سرزمین» با ۱۲ پرده و اپرا سمفونیک با مشارکت بیش از ۷۰ هنرمند در گرگان و گنبدکاووس از جمله این برنامه‌ها بود. بازسازی رویداد‌های تاریخی و دفاع مقدس، روایت زندگی شهدا و تشییع واقعی پیکر یک شهید گمنام ۱۷ ساله از عملیات والفجر ۸ در جریان اجرای تئاتر، از بخش‌های تأثیرگذار این برنامه‌ها بود.

محمد حمیدی همچنین وحدت اقوام را از ویژگی‌های برجسته کنگره دانست و شعار «گلستان هم‌نفس در وحدت، هم‌قدم تا شهادت» را حاصل یک فرآیند فرهنگی و انتخاب از میان ۸۵۰ پیشنهاد عنوان کرد.

معاون استاندار گلستان با اشاره به اقدامات ماندگار فرهنگی و رسانه‌ای کنگره تصریح کرد: بازسازی تصاویر بیش از ۲۵۰۰ شهید با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و مشارکت نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ ساله، تألیف و تدوین ۱۳۸ عنوان کتاب، تولید موشن‌گرافی و کلیپ‌های معرفی زندگی شهدا، سرودها، نماهنگ‌ها و آثار هنری از جمله این اقدامات بود. همچنین صداوسیمای استان با تولید ۴۶۵۰ دقیقه برنامه تلویزیونی، ۲۷۳۹ دقیقه برنامه رادیویی و ۱۶۴۰ دقیقه برنامه خبری، در کنار تولید محتوای گسترده در فضای مجازی، نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی و تبیین اهداف کنگره ایفا کرد.

حمیدی افزود: در یک سال گذشته تلاش شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی، طرح‌های عمرانی و برنامه‌های خدمت‌رسانی استان نیز با پیوست کنگره و به نام شهدا اجرا شود تا فرهنگ ایثار و شهادت در زندگی اجتماعی مردم حضور پررنگ‌تری داشته باشد.

وی با تشریح اقدامات اجتماعی و محرومیت‌زدایی انجام‌شده در قالب این کنگره گفت: برپایی دو بیمارستان صحرایی و ارائه خدمات درمانی رایگان، اهدای ۱۵۰۰ سری جهیزیه به زوج‌های نیازمند، فعالیت بیش از ۶ هزار گروه جهادی و اجرای ۲۵۰۰ طرح عمرانی و محرومیت‌زدایی از جمله این اقدامات بود.

همچنین آسفالت بیش از ۳۰۰ هزار مترمربع از راه‌های استان، توزیع ۵۰ هزار بسته معیشتی، طبخ و توزیع ۱۵۰ هزار پرس غذای گرم، آزادی ۳۵۰ زندانی جرائم غیرعمد، کاشت ۳ هزار نهال به نام شهدا و نذر ۴ هزار واحد خون به نیت شهدای استان در این مجموعه برنامه‌ها قرار داشت.

حمیدی ادامه داد: در حوزه حمایت‌های اجتماعی و جوانی جمعیت نیز ارائه مشاوره به ۳۲۴ زوج برای پیشگیری از سقط جنین در قالب طرح نفس، اعطای تسهیلات اشتغال به ۳۵۰۰ نفر و توزیع ۳۵ هزار بسته حمایتی و لوازم‌التحریر میان اقشار نیازمند استان، به نیابت از شهدای دانش‌آموز میناب انجام شد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف از برگزاری چنین کنگره‌هایی نباید به برپایی چند روز مراسم محدود شود، بلکه باید پیام شهدا در قالب فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی به جامعه منتقل شود و آثار آن برای نسل‌های آینده ماندگار بماند.