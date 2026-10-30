امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان، مقابل حریفی از آمریکا با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید و راهی فینال شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم جاسپوران سینگ از هند را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر آرون جانسون از جامائیکا را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. زارع در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر وایت هندریکسون از آمریکا را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه پیدا کرد.

زارع فرداشب در فینال به مصاف عبدالله کوربانوف از روسیه خواهد رفت.