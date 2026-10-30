به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرگز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان قسمتی ابری از ساعات ظهر تا شب در ارتفاعات استان، شهرستان بشاگرد، حاجی آباد و برخی نقاط شهرستان‌های بندرعباس، میناب، سیریک، رودان، جاسک، بندر لنگه، خمیر، پارسیان، بستک، قشم، شمال تنگه هرمز و سواحل استان رشد و گسترش ابر‌های همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاهی بارش‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید باران، تگرگ و در پاره‌ای نقاط تندباد لحظه‌ای، بروز گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: مطابق با هشدار سطح نارنجی شماره ۱۷، با توجه به خطر وقوع مخاطرات جوی، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌های فصلی همچنین وقوع صاعقه و تندباد شدید توصیه می‌شود از چرای دام در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، صعود به ارتفاعات و فعالیت‌های کوهنوردی و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی اجتناب شود همچنین نسبت به استحکام سازه‌های سبک اطمینان حاصل شود.

وی گفت: دریا در بعدازظهر و شب در محدوده سواحل استان با تاکید بر مناطق شمالی تنگه هرمز به ویژه بندرعباس، میناب، قشم، هرمز، خمیر و نیز سواحل سیریک و جاسک، با افزایش ابر و احتمال تندباد لحظه‌ای و مواج شدن موقتی همراه خواهد بود. توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر استان به منظور تردد ایمن شناور‌ها صورت بپذیرد و از تردد شناور‌های سبک صیادی و قایق‌های تفریحی اجتناب شود.

حمزه نژاد افزود: ناپایداری عصرگاهی استان، در هفته آینده نیز با شدت و ضعف تداوم خواهد داشت.

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وی گفت: مقادیر کمینه و بیشینه دمای ایستگاه‌های هواشناسی استان تغییرات قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت.