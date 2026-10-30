مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان در همایش ملی تجلیل از محیط‌بانان کشور، با کسب عنوان مدیرکل نمونه کشوری سال ۱۴۰۵، مورد تقدیر رئیس جمهور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، هم‌زمان با روز ملی محیط‌بان، در همایش تجلیل از محیط‌بانان کشور که صبح پنجشنبه ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برگزار شد، از شهرام احمدی فارسانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان، به‌عنوان مدیرکل نمونه کشوری تجلیل شد.

در لوح تقدیر صادرشده با امضای شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از خدمات ارزشمند احمدی فارسانی در راستای بالندگی و پویایی این سازمان و پیشبرد اهداف محیط زیستی کشور قدردانی شده است.

در بخشی از این لوح آمده است: «نظر به خدمات ارزشمند شما در راستای بالندگی و پویایی سازمان حفاظت محیط زیست و دولت وفاق ملی و پیشبرد اهداف محیط زیستی ایران اسلامی، به‌عنوان مدیرکل نمونه کشور در سال ۱۴۰۵ انتخاب می‌شوید.»