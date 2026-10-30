وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر حمایت از طرح‌های توسعه‌ای آذربایجان‌غربی گفت: اگر استان طرح‌های سرمایه‌گذاری مناسب را معرفی و سرمایه‌گذاران را پای کار بیاورد، وزارت اقتصاد نیز برای تأمین مالی و پشتیبانی از اجرای این طرح‌ها اقدام خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سیدعلی مدنی‌زاده در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در آذربایجان‌غربی، افزود: تدوین سازوکار مشخص برای تأمین مالی پروژه‌ها و تسریع اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری ضروری است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت راه‌اندازی کارگروه نوسازی در آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: باید تصمیمات و پیشنهاد‌های استانی برای بررسی و اتخاذ تصمیمات نهایی به مرکز ارسال شود تا پس از تعیین تکلیف، تصمیمات قطعی تدوین و ابلاغ شود تا روند مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای استان را سرعت ببخشد.

وزیر اقتصاد بر ضرورت بازگشت منابع بانکی و ایجاد اطمینان برای تأمین مالی پروژه‌ها نیز تأکید کرده و افزود: استفاده از ابزار‌هایی مانند انتشار اوراق و طراحی ترتیبات مشخص برای بازچرخانی منابع در استان ضروری است.

مدنی‌زاده همچنین گردشگری سلامت را از حوزه‌های قابل توجه برای سرمایه‌گذاری دانسته و اضافه کرد: این حوزه باید در قالب یک طرح جامع و با مشارکت بخش خصوصی و بانک‌ها دنبال شود.

وی در پایان، بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها برای تأمین منابع طرح‌های توسعه‌ای، به‌ویژه پروژه‌های بیمارستانی و گردشگری سلامت، را مورد تأکید قرار داده و خواستار تدوین طرحی مشخص برای استفاده از این ظرفیت‌ها شد.