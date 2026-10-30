به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «اسماعیل احمدی‌مقدم» درباره پیشروی‌های انصارالله یمن اظهار داشت: انصارالله در طول ۱۲ سال جنگی که در یمن جریان دارد، توانسته بنیه دفاعی و توانمندی‌های خود را تقویت کند و معادلات میدان را تغییر دهد؛ لذا وضعیت این جنبش ایجاب می‌کند که کشور‌های منطقه، مداخله‌گران و... به این نتیجه برسند که نگاه دیگری به انصارالله و یمن داشته باشند.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی ادامه داد: با حل مسائل یمن توسط خود یمنی‌ها، آنها می‌توانند اختلافات درونی خود را حل کنند و شایسته است که کشور‌های منطقه نیز از روند مذاکرات داخلی یمنی‌ها برای رسیدن به توافقات گذشته، حمایت و از مداخله پرهیز کنند. خود یمنی‌ها این قدرت را دارند که به صلح و امنیت پایدار دست پیدا کنند.