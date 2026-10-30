به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حمیدرضا پیمانجو، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: طرح بهسازی و آسفالت راه روستایی رهمالی به آبگرمک با مبلغ پیمان بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال و بر اساس قرارداد منعقدشده در ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، توسط شرکت اکام برج بهاران در حال اجرا است.

پیمانجو افزود: عملیات پیش‌بینی‌شده شامل ۱۰ هزار و ۵۰۰ مترمکعب خاک‌برداری، تسطیح و تراکم بستر به حجم ۱۸ هزار و ۴۱۰ مترمکعب، ۲ هزار و ۵۸۰ مترمکعب کانال‌کنی، خاک‌ریزی با تراکم‌های تعیین‌شده و اجرای ۳ هزار و ۳۰۰ مترمکعب راکفیل است.

وی ادامه داد: احداث دو دستگاه آبرو دالی، اجرای ۳۲ هزار و ۱۷۵ مترمکعب اساس و اجرای یک‌میلیون و ۱۸۸ هزار مترمربع‌ـ‌سانتی‌متر بیندر نیز از دیگر بخش‌های این قرارداد است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان درباره آخرین وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی بیان کرد: تاکنون ۳ هزار و ۲۸۵ مترمکعب خاک‌برداری، ۲۱۰ مترمکعب خاک‌ریزی با تراکم‌های اعلام‌شده، ۷۵۰ مترمکعب راکفیل و ۸۴۰ مترمکعب کانال‌کنی در این پروژه انجام شده است.