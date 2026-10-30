رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی کشور با تاکید بر ضرورت الگوسازی متفاوت در حرکت نورانی هیئات مذهبی، هیئت تراز را هیئتی توصیف کرد که علاوه بر عزای سیدالشهدا (ع)، جریان خدمات اجتماعی، بصیرت‌افزایی و کانون جهاد تبیین باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی ولایی برحق در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با بیان اینکه حرکت نورانی هیئات مذهبی نیازمند الگوسازی متفاوت برای رسیدن به هیئت تراز است، تصریح کرد: هیئت تراز، هیئتی است که علاوه بر برپایی عزای سیدالشهدا (ع)، به جریان خدمات اجتماعی و بصیرت‌افزایی مشغول باشد و اتفاقا کانون جهاد تبیین باشد.

وی با تاکید بر تداوم این ماموریت افزود: طبق قانون جهاد تبیین، قرار است فکر ناب، که همان اندیشه‌های اسلام ناب ماست، در جای‌جای کشور گسترش پیدا کند.

ولایی برحق با اشاره به کار‌های بزرگ انجام‌شده در حوزه هیئات، اعلام کرد: در بزنگاه‌های مختلف، هیئت‌ها همواره حضور موثر داشته‌اند؛ همان‌طور که در میدان‌ها، علمداران، مداحان و سخنرانان حامل پرچم حضرت سیدالشهدا (ع) بوده‌اند، این ظرفیت بزرگ در لحظات حساس کشور نیز ورود پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و در بزنگاه‌های جهاد در جنگ تحمیلی، هیئات حضوری چشمگیر داشتند؛ به تعبیری، «با ایران، ایران تا اهواز رفتیم، اما سنگر‌ها را با یاحسین، یاحسین فتح کردیم».

رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی تاکید کرد: در این گام جدید انقلاب، حرکت هیئات باید همان‌طور که فناوری امروز پله‌پله رشد کرده است، قصد و مسیر مشخصی پیدا کند و به‌تدریج به آن هیئت تراز نزدیک‌تر شود؛ تا این ظرفیت عظیم مردمی، در خدمت بصیرت‌افزایی، خدمات اجتماعی و ترویج اندیشه‌های اسلام ناب قرار گیرد.