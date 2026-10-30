استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید، خواستار توجه بیشتر نظام بانکی به نیازهای اقتصادی و ظرفیت‌های استان شد.

استاندار: نظام بانکی به نیازهای اقتصادی و ظرفیت‌های آذربایجان غربی بیشتر توجه کند

استاندار: نظام بانکی به نیازهای اقتصادی و ظرفیت‌های آذربایجان غربی بیشتر توجه کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی در نود و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌غربی که در اتاق بازرگانی ارومیه با حضور سیدعلی مدنی زاده، وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد، افزود: در برخی کشورها نسبت تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست، در حالی که این شاخص در کشور ما فاصله قابل‌توجهی با این سطح دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به بهبود جایگاه استان در شاخص تسهیلات بانکی، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی پیش‌تر در بسیاری از شاخص‌ها در میان استان‌های انتهایی کشور قرار داشت، اما براساس آمار رسمی بانک مرکزی، جایگاه استان در زمینه تسهیلات بانکی بهبود یافته است.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه ارتقای جایگاه استان به معنای مطلوب بودن عملکرد بانک‌ها نیست، افزود: این رتبه در مقایسه با سایر استان‌ها محاسبه می‌شود و همچنان باید برای افزایش سهم آذربایجان‌غربی از تسهیلات بانکی تلاش بیشتری صورت گیرد.

رحمانی همچنین با اشاره به تفاوت عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، از پایین بودن سهم تسهیلات بانک کشاورزی در استان انتقاد کرده و یادآور شد: با توجه به ظرفیت‌ها و ماهیت کشاورزی آذربایجان‌غربی، انتظار می‌رود حمایت مالی از این بخش متناسب با جایگاه آن در اقتصاد استان باشد.

رییس اتاق ارومیه: مهلت بازگشت ارز صادراتی افزایش یابد

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات صادرکنندگان افزود: موضوع قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری کالاها، به‌ویژه محصولات کشاورزی، در کنار هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و الزامات رفع تعهدات ارزی، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است و لازم است در این زمینه هماهنگی و همسان‌سازی بیشتری میان دستگاه‌های مربوطه، به‌ویژه گمرک، صورت گیرد.

قاسم کریمی با تأکید بر ضرورت تفکیک فعالان اقتصادی در فرآیند رفع تعهدات ارزی تصریح کرد: نباید همه فعالان اقتصادی با یک معیار ارزیابی شوند، بلکه لازم است صادرکنندگان واقعی مورد توجه قرار گیرند و تصمیم‌گیری در این زمینه بر اساس بررسی‌های کارشناسی انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به مشکلات ناشی از توقف و معطلی کالاها در مرزها خاطر نشان کرد: اگرچه دولت ۴ ماه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات فرصت تعیین کرده است، اما ایستایی کالاها در مرزها فرآیند صادرات و بازگشت ارز را با مشکل مواجه می‌کند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود برای واحدهای تولیدی، مهلت بازگشت ارز به ۸ تا ۱۲ ماه افزایش یابد.

کریمی با اشاره به شرایط دشوار صادرات محصولات کشاورزی، به‌ویژه سیب آذربایجان‌غربی، خواستار تخصیص یارانه ویژه حمل‌ونقل به صادرکنندگان این بخش شد و گفت: با توجه به محدودیت‌های اقتصادی و افزایش نرخ کرایه کانتینر، حمایت ویژه از حمل‌ونقل محصولات کشاورزی می‌تواند به کاهش هزینه‌های صادرات و خروج این بخش از بحران کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به واردات ۱۸ هزار دستگاه کشنده به کشور و باقی ماندن ۵ هزار دستگاه در گمرک، خواستار صدور دستور لازم برای تسهیل فرآیندهای مربوطه و تأمین منابع مورد نیاز شد.

کریمی تسریع در پرداخت اعتبارات مصوب سفر رئیس‌جمهوری به آذربایجان‌غربی را از دیگر مطالبات بخش خصوصی دانست و گفت: از مجموع ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب این سفر، تاکنون ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است و لازم است روند تخصیص و پرداخت باقی اعتبارات تسریع شود.

ممکان: بانک مرکزی و دولت نگاه ویژه‌ای به آذربایجان‌غربی داشته باشند

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت حمایت مالی از واحدهای تولیدی استان اظهار کرد: آذربایجان‌غربی بیشتر از استان‌های دیگر به سرمایه در گردش نیاز دارد و اگر انتظار داریم این استان توسعه یابد و برنامه‌های سرمایه‌گذاری به نتیجه برسد، تأمین و پرداخت کامل تسهیلات مورد نیاز باید در اولویت قرار گیرد.

حاکم ممکان با اشاره به ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های بانکی و نیازهای تولیدی استان افزود: سیاست‌های بانک مرکزی در برخی موارد با رویکردها و برنامه‌های وزارتخانه‌ها همخوانی ندارد و لازم است بانک مرکزی و دولت نگاه ویژه‌ای به آذربایجان‌غربی داشته باشند.

وی تصریح کرد: بی‌توجهی به تولید و اقتصاد استان می‌تواند به اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی آسیب وارد کند؛ ازاین‌رو، ضروری است سقف ۸۵ درصدی نسبت مصارف به منابع بانکی در آذربایجان‌غربی به ۱۰۰ درصد افزایش یابد تا امکان تأمین مالی بیشتر واحدهای تولیدی فراهم شود.

ذاکر: پرداخت تسهیلات به واحدهای راکد باید با جدیت دنبال شود

همچنین دیگر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت تخصیص تسهیلات به واحدهای تولیدی اظهار کرد: پرداخت تسهیلات باید با جدیت دنبال شود تا واحدهای راکد دوباره به چرخه تولید بازگردند و زمینه رونق اشتغال و اقتصاد استان فراهم شود.

حجت الاسلام سیدسلمان ذاکر با اشاره به اهمیت احیای ظرفیت‌های تولیدی نیمه‌فعال و متوقف‌شده، افزود: لازم است توجه ویژه‌ای به واحدهای تولیدی شود که فعالیت آن‌ها به‌صورت نیمه‌تمام رها شده است؛ چراکه بازگشت این واحدها به چرخه تولید می‌تواند نقش مؤثری در تقویت اقتصاد استان داشته باشد.

وی ادامه داد: تسریع در پرداخت تسهیلات از موضوعات مهم در حمایت از تولید است لذاضروری است توجه جدی به این مسئله شود.