مدیر شبکه رادیویی قرآن صدا و سیما گفت: آشنایی با ظرفیت‌های موجود در استان‌ها، زمینه تولید برنامه‌هایی متنوع‌تر و متناسب با استعداد‌ها و نیاز‌های شنوندگان را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر شبکه رادیویی قرآن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در نشست با جمعی از قاریان قرآن گیلان، در دارالقرآن امام جعفر صادق (ع) لاهیجان، بر ضرورت شناسایی، حمایت و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و استعداد‌های قرآنی شهرستان‌های مختلف استان و معرفی این توانمندی‌ها در رسانه ملی تأکید کرد.

محمد هادی صلح جو با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند قرآنی در مناطق مختلف کشور، بر لزوم توجه بیشتر به استعداد‌های کمتر شناخته‌شده تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از توانمندی قاریان شهرستانی زمینه‌ای برای تقویت فعالیت‌های قرآنی و گسترش فرهنگ انس با قرآن کریم است.

وی با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر با جامعه قرآنی استان‌ها، اضافه کرد: تعامل با قاریان، حافظان و فعالان قرآنی و آشنایی نزدیک با ظرفیت‌های موجود در استان‌ها، زمینه تولید برنامه‌هایی متنوع‌تر و متناسب با استعداد‌ها و نیاز‌های شنوندگان را فراهم می‌کند.