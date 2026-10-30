با ارائه خدمات فرهنگی،درمانی و معیشتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ۴ هزار و ۵۰۰ خانواده آسیب‌دیده در استان اصفهان از خدمات فرهنگی، آموزشی، بهداشتی درمانی و معیشتی قرارگاه جهادی امام رضا (ع) بهره‌مند می‌شوند.

دبیر قرارگاه جهادی امام رضا (ع) اصفهان گفت: این خانواده‌ها در زمینه‌های آموزشی، بهداشتی، درمانی و معیشتی از خدمات قرارگاه بهره‌مند می‌شوند.

امیرحسین شاه‌زیدی با اشاره به فعالیت‌های این قرارگاه افزود: از اواخر سال ۱۳۹۹ تاکنون، حدود ۲۰ هزار سبد معیشتی با همکاری مجموعه‌های شهرستانی میان خانواده‌های نیازمند توزیع شده است.

وی با بیان اینکه این قرارگاه تاکنون ۱۳ مدرسه را به‌طور کامل بازسازی کرده است، گفت: این مدارس در جریان ۱۵ دوره اردوی جهادی، در استان‌های خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان بازسازی شده‌اند که نزدیک به ۶۰ درصد آنها در استان خوزستان قرار دارند.

دبیر قرارگاه جهادی امام رضا (ع) اصفهان ادامه داد: در حوزه حمایت تحصیلی نیز در سال‌های گذشته حدود ۱۰ هزار بسته کامل نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان مناطق محروم شهر و استان اصفهان توزیع شده است.

شاه‌زیدی با اشاره به فعالیت این قرارگاه در مناطق محروم و آسیب‌خیز اصفهان تأکید: از سال ۱۳۹۶، هفت نقطه آسیب‌خیز در شهر اصفهان شناسایی شده و اقدامات مختلفی برای رسیدگی به مسائل اجتماعی این مناطق در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه قرارگاه جهادی امام رضا (ع) مجموعه‌ای مردمی و غیردولتی است، افزود: این مجموعه فعالیت خود را از سال ۱۳۹۴ آغاز کرده و با ایجاد شبکه‌ای از گروه‌های جهادی و فعالان اجتماعی در سطح کشور، به دنبال هماهنگی و هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی برای رفع مشکلات مناطق محروم است.

شاه‌زیدی گفت: این قرارگاه در ۲۸ شهرستان استان اصفهان نماینده و مسئول فعالیت دارد و با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد، برای گسترش خدمات اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تلاش می‌کند.

وی با اشاره به همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود: بخشی از خانواده‌های تحت حمایت این قرارگاه، زیر پوشش کمیته امداد نیز هستند و این همکاری با هدف هم‌افزایی در ارائه خدمات و جلوگیری از موازی‌کاری انجام می‌شود.

دبیر قرارگاه جهادی امام رضا (ع) اصفهان همچنین از تلاش برای توسعه شیوه‌های نوین خدمت‌رسانی خبر داد و گفت: استفاده از ابزار‌های دیجیتال برای تسهیل ارتباط مستقیم خیران و نیازمندان، افزایش شفافیت در کمک‌رسانی و گسترش مشارکت‌های مردمی در دستور کار این مجموعه قرار دارد.

شاه‌زیدی همچنین با اشاره به برگزاری پنجمین دوره رویداد ملی جایزه امیر بیان کرد: این رویداد به یاد شهید امیر اژدری، از شهدای جهادگر و فعالان اجتماعی کشور، نام‌گذاری شده است و با هدف شناسایی و معرفی افراد و گروه‌های فعال در حوزه محرومیت‌زدایی و خدمات اجتماعی برگزار می‌شود.