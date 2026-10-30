رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان آذربایجان غربی از دستگیری دو نفر متهم در پرونده مرگ جوان ۱۹ ساله ارومیه‌ای خبر داد و گفت: بررسی‌های تخصصی پلیس آگاهی برای روشن شدن ابعاد این حادثه انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ صادق شکری اظهار داشت: در پی وقوع این حادثه در ارومیه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و با انجام اقدامات تخصصی، دو متهم مرتبط با پرونده شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: متهمان در اظهارات اولیه خود مدعی شدند که شبانه، جوان مذکور را سوار خودرو کرده بودند که وی ناگهان از خودرو پیاده شده و هنگام فرار به داخل دره سقوط کرده و جان باخته و آنان همچنین اقرار کردند که پس از حادثه از محل متواری شده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان تأکید کرد: اظهارات متهمان در چارچوب تحقیقات پرونده بررسی می‌شود و تعیین دقیق علت و چگونگی وقوع حادثه بر عهده مراجع قضایی و کارشناسی است.