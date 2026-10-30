به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفت: کشاورزان این شهرستان مشغول برداشت وش پنبه از چهار هزار هکتار مزارع خود هستند و پیش بینی می‌شود ۱۲ هزار تن محصول تا نیمه دی ماه برداشت کنند.

مهدی اعیان‌منش افزود: تاکنون کشاورزان این شهرستان ۲۵۰ هکتار از مزارع پنبه را به روش‌های سنتی و مکانیزه برداشت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه هفت دستگاه کمباین قوزه چین کششی و یک دستگاه کمباین وش چین خودگردان در این شهرستان به کار گرفته شده است گفت: کشاورزان پس از برداشت محصول، آن را به ۶ کارخانه پنبه پاک‌کنی داراب منتقل می‌کنند تا برای مراحل بعدی فرآوری آماده شود.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.