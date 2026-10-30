تغییر سبک زندگی و گسترش فضای مجازی، الگوی تربیت فرزندان را دگرگون کرده است؛ کارشناسان معتقدند والدین برای حفظ ارتباط مؤثر با نسل جدید، باید از روش‌های سنتی فاصله بگیرند و اقتدار تربیتی را با گفت‌وگو، آگاهی و درک شرایط فرزندان همراه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، تفاوت تجربه‌های زیستی و منابع اطلاعاتی نسل امروز با نسل‌های گذشته، چالش‌های تازه‌ای را پیش روی خانواده‌ها قرار داده است؛ شرایطی که ضرورت بازنگری در شیوه‌های فرزندپروری و تقویت مهارت‌های ارتباطی والدین را بیش از گذشته آشکار می‌کند.

فرهاد کیایی در برنامه زنده «امروز البرز» با اشاره به تغییر فضای رشد و تربیت کودکان و نوجوانان گفت: برخلاف گذشته که خانواده، مدرسه و محله اصلی‌ترین منابع شکل‌گیری رفتار و نگرش فرزندان بودند، امروز اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین و گروه همسالان نیز نقش پررنگی در تربیت نسل جدید دارند.

وی افزود: این تحولات به معنای کنار گذاشتن اصول تربیتی نیست؛ احترام، ادب، مسئولیت‌پذیری و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی همچنان اهمیت دارند، اما والدین باید شیوه انتقال این مفاهیم را با اقتضائات روز هماهنگ کنند.

این کارشناس با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان محبت و اقتدار در خانواده اظهار کرد: والدین باید ضمن حفظ جایگاه تربیتی خود، فضای امنی برای گفت‌وگو با فرزندان فراهم کنند و به جای تکیه بر تهدید و برخوردهای هیجانی، از روش‌های آگاهانه و متناسب با شرایط سنی آنان بهره بگیرند.

کیایی ادامه داد: واکنش‌های تند، فریاد و تصمیم‌گیری در اوج عصبانیت، نه‌تنها به اصلاح رفتار فرزندان کمک نمی‌کند، بلکه ممکن است زمینه افزایش اضطراب و فاصله عاطفی در خانواده را فراهم کند.

وی با بیان اینکه باید میان شخصیت فرزند و رفتار نادرست او تفاوت قائل شد، گفت: نقد رفتارهای اشتباه ضروری است، اما تحقیر و توهین به شخصیت فرزندان، اعتماد متقابل را تضعیف می‌کند.

این کارشناس همچنین مشارکت دادن فرزندان در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی را از راهکارهای تقویت مسئولیت‌پذیری دانست و افزود: برخی قوانین و مسئولیت‌ها باید در خانواده حفظ شوند، اما درباره چگونگی و زمان اجرای آن‌ها می‌توان با فرزندان متناسب با سنشان گفت‌وگو و توافق کرد.

کیایی در پایان با تأکید بر نقش شبکه حمایتی خانواده در تربیت نسل جدید خاطرنشان کرد: همکاری معلمان، مربیان و افراد مورد اعتماد خانواده می‌تواند به انتقال بهتر مفاهیم تربیتی کمک کند؛ با این حال، والدین همچنان نقش محوری در هدایت و همراهی فرزندان دارند.