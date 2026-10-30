به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، جعفر پورصمد دبیر ششمین همایش مهندسی فیزیک لیزر ایران گفت: این رویداد علمی پیوند فناوری لیزر با حوزه‌های نوظهور نانو و کوانتوم را در کانون توجه قرار داده است.

وی با اشاره به اهمیت روزافزون فناوری اپتیک، فوتونیک و لیزر در جهان گفت: امروزه این فناوری‌ها به دلیل کاربرد‌های گسترده در حوزه‌های صنعتی، پزشکی، نظامی، مخابراتی و سایر عرصه‌های علمی و فناوری، از جایگاه ویژه‌ای در توسعه فناوری‌های راهبردی برخوردار هستند.

پورصمد اظهار کرد: در مجموع ۱۴۸ مقاله از سوی محققان و پژوهشگران ۳۸ دانشگاه کشور به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از بررسی و داوری‌های علمی، حدود یک‌چهارم مقالات پذیرفته نشد و سایر مقالات در قالب سخنرانی، ارائه مجازی و پوستر در معرض دید و تبادل نظر شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

وی با اشاره به محور‌های علمی مقالات ارائه‌شده خاطرنشان کرد: یکی از نکات قابل توجه در این دوره از همایش، ارتباط پررنگ حوزه اپتیک، فوتونیک و لیزر با فناوری نانو است؛ موضوعی که نشان‌دهنده حرکت پژوهش‌های علمی به سمت فناوری‌های بین‌رشته‌ای و توسعه کاربرد‌های جدید در صنایع پیشرفته است.

وی ادامه داد: همچنین پیوند فناوری لیزر و فوتونیک با فیزیک و فناوری کوانتومی در مقالات ارائه‌شده کاملاً مشهود بود. این حوزه می‌تواند نقش مهمی در توسعه فناوری‌های آینده، از جمله رایانش کوانتومی، ارتباطات کوانتومی و سامانه‌های پردازش اطلاعات پیشرفته ایفا کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه بناب با بیان اینکه فناوری‌های فوتونیکی و کوانتومی از زیرساخت‌های مهم تحول دیجیتال در آینده به شمار می‌روند اضافه کرد: پیشرفت در این عرصه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه نسل جدید رایانه‌ها، افزایش سرعت پردازش اطلاعات و فراهم شدن ظرفیت‌های نوین برای پیشرفت هوش مصنوعی باشد.

وی تأکید کرد: برگزاری چنین همایش‌هایی علاوه بر فراهم کردن زمینه ارائه دستاورد‌های پژوهشی، فرصت ارزشمندی برای تبادل تجربه میان استادان، دانشجویان و پژوهشگران، شناسایی ظرفیت‌های علمی کشور و ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت فراهم می‌کند.