\u00a0\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc, \u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0631\u0627\u0647 \u0647\u0640\u0640\u0640\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0645\u062d\u0648\u0631 \u0633\u0628\u0632\u0648\u0627\u0631 - \u06a9\u0627\u0647\u06a9 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u0646\u06cc\u0632 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06cc\u0627\u0632\u062f\u0647 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0647\u0634\u062a\u0645 \u0622\u0628\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a.