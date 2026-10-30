جانشین پلیس راهور فراجا گفت: تمامی وسایل نقلیه موتوری احتیاج به گواهینامه و پلاک دارد.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمد کرمی اسد گفت: تمامی وسایل نقلیه موتوری، فارغ از حجم، ظرفیت و نوع آنها، ملزم به داشتن شماره پلاک قانونی هستند.

وی افزود که امکان تردد در معابر تنها برای وسایلی فراهم است که دارای پلاک بوده و راننده آنها نیز از گواهینامه مجاز و متناسب با نوع وسیله نقلیه برخوردار باشد.

وی ادامه داد: رانندگی بدون داشتن گواهینامه و پلاک، اقدامی است که می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین و مخاطرات جانی شود.

سردار کرمی اسد اعلام کرد:‌پلیس راهور ظرفیت‌های جدیدی را برای جوانان ۱۶ سال به بالا ایجاد کرده است و متقاضیان پس از طی مراحل آموزشی (شامل آموزش‌های تئوری آیین‌نامه و تمرینات عملی)، می‌توانند از سن ۱۶ سالگی نخستین گواهینامه موتورسیکلت خود را دریافت کنند.

وی تاکید کرد: مردم فریب تبلیغات موتور‌های بدون گواهینامه را نخورند، چراکه هر موتورسیکلتی با هر حجمی نیاز به گواهینامه دارد.