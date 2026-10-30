به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رویداد رسانه‌ای «خط‌شکن» با حضور دانش‌آموزان دختر و پسر کهگیلویه و بویراحمد با محوریت روایت پیشرفت کشور از نگاه نوجوانان، در قالب رقابت تولید محتوای رسانه‌ای دو ساعته در یاسوج برگزار شد.

مدیر قرارگاه نوجوانی استان در حاشیه برگزاری رویداد رسانه‌ای «خط‌شکن» و همزمان با هفته نوجوان، گفت: این رویداد با هدف شناسایی و توانمندسازی استعداد‌های رسانه‌ای نوجوانان و فراهم کردن بستری برای روایت پیشرفت‌های کشور از نگاه نسل نوجوان برگزار شده است.

معصومه واحدی افزود: در این برنامه، نوجوانان و جوانان مستعد و توانمند از شهرستان‌های مختلف استان گرد هم آمده‌اند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و مهارت‌های رسانه‌ای خود، دستاورد‌ها و پیشرفت‌های کشور را در قالب‌های مختلف محتوایی به تصویر بکشند.

وی با اشاره به ساختار برگزاری این رقابت گفت: رویداد «خط‌شکن» در قالب یک مسابقه فشرده و سرعتی دو ساعته طراحی شده است و شرکت‌کنندگان باید در مدت زمان تعیین‌شده، آثار رسانه‌ای خود را با استفاده از قالب‌هایی همچون نریشن، ویدئوی کوتاه، پادکست، مصاحبه و سایر فرمت‌های تولید محتوا آماده کنند.

مدیر قرارگاه نوجوانی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حضور دانش‌آموزان از نقاط مختلف استان بیان کرد: در این رویداد، دانش‌آموزان پسر از شهر یاسوج و دانش‌آموزان دختر از شهرستان‌های مختلف استان از جمله مارگون، دهدشت، بهمئی، لنده و دیگر مناطق حضور دارند و توانمندی‌های خود را در عرصه تولید محتوا و روایت پیشرفت به نمایش می‌گذارند.