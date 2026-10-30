به گزارش خبرگزاری صداوسیما قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: پس از شناسایی این موارد، با توجه به اینکه این تلفن‌های همراه در اختیار مردم قرار گرفته بود، جلساتی با بخش الکترونیکی وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کردیم.

فراهانی افزود: در این پیگیری‌ها، نزدیک به ۴ هزار دستگاه تلفن همراه شناسایی شد که با همکاری وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشکل آن‌ها برطرف و امکان ثبت و فعال سازی (رجیستری) این دستگاه‌ها فراهم شد.