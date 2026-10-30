دادستان تهران در جلسه کارگروه عفاف و حجاب، با اشاره به هنجارشکنی‌های برخی تور‌های گردشگری در فضای مجازی، دستور مسدودسازی فوری صفحات غیرمجاز را صادر کرد و از برخورد قاطع با باند‌های سازمان‌یافته ترویج فساد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی در جلسه کارگروه عفاف و حجاب و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی که با حضور نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، ورزش و جوانان، شهرداری تهران، صمت، آموزش و پرورش و صدا و سیما برگزار شد، گفت: ۲۸ دستگاه اجرایی در حوزه حجاب و عفاف تکلیف قانونی دارند و سازمان بازرسی استان مکلف است ظرف یک ماه بررسی کند که آیا این دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کرده‌اند یا خیر.

تأکید بر برخورد با باند‌های سازمان‌یافته

دادستان تهران با اشاره به اینکه ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی بخشی از جنگ نرم دشمن است، خواستار شناسایی و انهدام باند‌های سازمان‌یافته ترویج فساد توسط اطلاعات و سپاه شد و گفت: این باند‌ها که توسط دشمنان سازماندهی و حمایت می‌شوند، هدفشان از بین بردن هویت ایرانی-اسلامی و ترویج بی‌بند و باری است.

مهلت یک هفته‌ای برای مسدودسازی صفحات تور‌های غیرمجاز

صالحی در ادامه با اشاره به هنجارشکنی‌ها در تور‌های گردشگری و انتشار محتوا‌های غیراخلاقی در صفحات این تور‌ها افزود: صفحات تور‌های گردشگری غیرمجاز باید با قید فوریت و ظرف یک هفته شناسایی و مسدود شوند و برخورد قانونی لازم با گردانندگان این صفحات صورت گیرد.

نظارت بر اماکن عمومی و فضای مجازی

دادستان تهران با اشاره به هنجارشکنی در اماکن عمومی اعم از سالن‌های ورزشی، رستوران‌ها، تالارها، بوستان‌ها و سالن‌های سینما گفت: در صورت وقوع هنجارشکنی، هم با مسئول مجوزدهنده و هم با شخص خاطی برخورد قانونی خواهد شد. صالحی همچنین بر ضرورت رصد جدی فضای مجازی توسط پلیس فتا تأکید کرد و افزود: نباید تنها به مسدودسازی صفحات اکتفا کرد، بلکه باید با متخلفان برخورد مناسب صورت پذیرد.