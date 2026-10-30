کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز از ظهر تا شب، ناپایداری جوی و تشدید آن در نقاطی از استان به ویژه شهرستان‌های بشاگرد و حاجی آباد پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: آسمان قسمتی ابری از ظهر تا شب در ارتفاعات استان، شهرستان بشاگرد، حاجی آباد و برخی نقاط شهرستان‌های بندرعباس، میناب، سیریک، رودان، جاسک، بندر لنگه، خمیر، پارسیان، بستک، قشم، شمال تنگه هرمز و سواحل استان رشد و گسترش ابر، رگبار باران و رعد و برق گاهی بارش‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید باران، تگرگ و در پاره‌ای نقاط تندباد لحظه‌ای، بروز گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

او افزود: براساس با هشدار سطح نارنجی شماره ۱۷، با توجه به خطر وقوع مخاطرات جوی، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌های فصلی همچنین وقوع صاعقه و تندباد شدید توصیه می‌شود از چرای دام در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، صعود به ارتفاعات و فعالیت‌های کوهنوردی و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی خودداری و نسبت به استحکام سازه‌های سبک اطمینان حاصل شود.

حمزه نژاد، گفت: دریا در بعدازظهر و شب در محدوده سواحل استان با تاکید بر مناطق شمالی تنگه هرمز به ویژه بندرعباس، میناب، قشم، هرمز، خمیر و نیز سواحل سیریک و جاسک، با افزایش ابر و احتمال تندباد لحظه‌ای و مواج شدن موقتی همراه خواهد بود.

او افزود: توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر استان به منظور تردد ایمن شناور‌ها انجام شود و از تردد شناور‌های سبک صیادی و قایق‌های تفریحی خودداری شود.

حمزه نژاد، گفت: ناپایداری عصرگاهی استان، در هفته آینده نیز با شدت و ضعف تداوم خواهد داشت.