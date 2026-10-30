کامران قاسمپور در وزن ۸۶ کیلوگرم در دور دوم مقابل مالیک شاوایف رمضانوف از قرقیزستان با ضربه فنی شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله بعد قاسمپور از دور رقابت‌ها کنار رفت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۸۶ کیلوگرم، کامران قاسمپور در دور نخست با نتیجه ۵ بر ۳ ماگومد رمضانوف قهرمان المپیک از بلغارستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۳ بر ۱ و ضربه فنی مقابل مالک شاوایف از قزقیزستان شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله بعد مقابل حریفی از آمریکا، قاسمپور از دور رقابت‌ها کنار رفت.