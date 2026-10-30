به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون آموزش حوزه‌های علمیه کشور در اجلاسیه مدیران و معاونان آموزشی مدارس علمیه مازندران در آمل گفت: توسعه آموزش‌های تخصصی و روز آمدسازی برنامه‌های آموزشی با هدف تربیت عالمان کارآمد و پاسخگو به نیاز‌های جامعه دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام ابوالقاسم مقیمی حاجی با تأکید بر ضرورت تحول در نظام آموزشی حوزه‌ها اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، بررسی وضعیت آموزشی، مرور سیاست‌های جدید، شناسایی نقاط قوت و ضعف و هم‌اندیشی برای ارتقای سطح آموزش‌های حوزوی است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با بازنگری در برنامه‌هاو تقویت ظرفیت‌های آموزشی، حوزه‌های علمیه را به سمت پاسخگویی بهتر به نیاز‌های جامعه سوق دهیم و زمینه تربیت عالمان فرهیخته، مهذب، کارآمد و پاسخگو به مسائل روز را فراهم کنیم.

معاون آموزش حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به تغییرات انجام‌شده در برنامه‌های درسی طلاب گفت: در مقاطع سطح یک، دو و سه، در کنار دروس عمومی و سنتی حوزه، طی سال‌های اخیر موضوعات آموزشی متنوعی در زمینه تفسیر، تاریخ، حدیث، عقاید و معارف اسلامی و تاریخ انقلاب به برنامه‌های درسی اضافه شده است.

حجت الاسلام مقیمی حاجی افزود: آشنایی طلاب با این موضوعات در کنار تقویت مهارت‌های مورد نیاز، می‌تواند به ایفای نقش مؤثرتر آنان در عرصه‌های اجتماعی کمک کند.

وی با بیان اینکه توسعه رشته‌های تخصصی یکی از محور‌های مهم تحول آموزشی در حوزه‌های علمیه است، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۴۳۰ رشته و گرایش تخصصی در حوزه‌های علمیه کشور به تصویب رسیده است و در هر نیمسال و سال تحصیلی نیز بیش از ۱۰۰ رشته به حوزه‌های علمیه ابلاغ می‌شود.

معاون آموزش حوزه‌های علمیه کشور ادامه داد: در زمینه تبلیغ، بیش از ۲۰ رشته و گرایش، در حوزه تفسیر حدود ۳۰ رشته و گرایش و در زمینه کلام و عقاید بیش از ۳۶ رشته و گرایش تخصصی طراحی شده است.

حجت الاسلام مقیمی حاجی، همچنین به گسترش رشته‌های تخصصی در حوزه فقه اشاره کرد و گفت: فقه اقتصاد، فقه مدیریت، فقه تربیت، فقه سیاست و فقه خانواده از جمله زمینه‌هایی است که متناسب با مسائل و نیاز‌های جامعه موردتوجه قرار گرفته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تربیت متخصصان حوزوی در عرصه‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی اظهار کرد: پاسخگویی به بسیاری از مسائل روز جامعه، نیازمند دانش و تخصص در حوزه‌های مشخص است؛ از این‌رو رشته‌ها و گرایش‌های جدیدی طراحی شده‌اند تا طلاب بتوانند در کنار آموزش‌های عمومی، در زمینه‌های تخصصی نیز تحصیل کنند و پس از فارغ‌التحصیلی متناسب با تخصص خود به جامعه خدمت کنند.

وی با اشاره به امکان ورود طلاب از مقطع سطح دو به برخی رشته‌های تخصصی افزود: توسعه این رشته‌ها، مسیر فعالیت علمی و تخصصی طلاب را متنوع‌تر می‌کند و امکان حضور آنان را در عرصه‌های مورد نیاز جامعه افزایش می‌دهد.

معاون آموزش حوزه‌های علمیه کشور در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اشاره کرد و گفت: آشنایی با هوش مصنوعی نیز در برنامه‌های آموزشی مورد توجه قرار گرفته است و معاونت آموزش حوزه‌های علمیه از سال گذشته کارگاه‌های متعددی را برای آشنایی استادان با این فناوری برگزارکرده است.

وی افزود: در شرایط فعلی، تمرکز بر آشنایی استادان و طلاب با کاربرد‌های هوش مصنوعی در رشته‌های موجود است و هنوز رشته تخصصی مستقلی در این زمینه راه‌اندازی نشده است.

مقیمی حاجی همچنین از تدوین آیین‌نامه استفاده از هوش مصنوعی در پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های حوزوی خبر داد و گفت: این آیین‌نامه تدوین شده و قرار است به‌زودی ابلاغ شود تا استفاده از این ابزار‌ها در چارچوبی مشخص انجام گیرد و ضمن بهره‌مندی از ظرفیت‌های فناوری، آسیب‌های احتمالی آن برای نظام آموزشی و پژوهشی کاهش یابد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه رشته‌های تخصصی، روزآمدسازی محتوای آموزشی و بهره‌گیری ضابطه‌مند از فناوری‌های جدید، از محور‌های مهم تحول در حوزه‌های علمیه است و اجرای این برنامه‌ها می‌تواند به تربیت نیرو‌های متخصص و افزایش توان پاسخگویی حوزه‌ها به نیاز‌های جامعه کمک کند.