به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،کامران فرمان‌پور عصر روز گذشته در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد هفت‌ماهه یگان حفاظت و بخش‌های نظارتی این اداره‌کل اظهار کرد: در این مدت، ۳۳۲ مورد صید غیرمجاز آبزیان، ۷۳ مورد شکار غیرمجاز پرندگان و ۲۶ مورد شکار غیرمجاز پستانداران شناسایی شده و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات برخورد شده است.

وی با اشاره به تخلفات مرتبط با زنده‌گیری حیات‌وحش افزود: طی هفت ماه نخست سال جاری، ۲۹ مورد زنده‌گیری غیرمجاز پرندگان و یک مورد زنده‌گیری غیرمجاز پستانداران شناسایی شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان همچنین از کشف و ضبط ۲۲ قبضه سلاح غیرمجاز، یک قبضه سلاح مجاز و ۲۷۵ قبضه سلاح جنگی در این مدت خبر داد و گفت: یک‌هزار و ۲۳۳ مورد ادوات و وسایل مرتبط نیز کشف شده است.

فرمان‌پور با اشاره به اقدامات نظارتی برای کنترل منابع آلاینده و مقابله با آلودگی‌های زیست‌محیطی بیان کرد: در این بازه زمانی، ۲۶۹ مورد آلودگی شناسایی و ۵۷۱ اخطاریه زیست‌محیطی برای واحدها و موارد متخلف صادر شده است.

وی با تشریح وضعیت پرونده‌های تخلفات زیست‌محیطی در استان گفت: در هفت ماه نخست سال جاری، ۵۲۴ متخلف در ارتباط با ۴۷۲ مورد تخلف شناسایی شدند و پرونده‌های مربوطه برای پیگیری قانونی تشکیل شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با بیان اینکه از پرونده‌های تشکیل‌شده، ۱۶۴ پرونده مختومه شده و ۲۸۶ پرونده همچنان در جریان رسیدگی قرار دارد، افزود: میزان ضرر و زیان تعیین‌شده ناشی از این تخلفات به ۷ میلیارد و ۵۷۲ میلیون تومان رسیده که تاکنون ۸۵۶ میلیون تومان از آن وصول شده است.

فرمان‌پور در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از تنوع زیستی و منابع طبیعی استان خاطرنشان کرد: حفاظت از محیط زیست مسئولیتی همگانی است و برخورد قانونی با متخلفان، در کنار افزایش آگاهی عمومی و مشارکت مردم، نقش مهمی در حفظ سرمایه‌های طبیعی لرستان برای نسل‌های آینده دارد.