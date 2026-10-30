آرین سلیمی قهرمان تکواندوی المپیک پاریس و کوثر اساسه با دریافت نشان سفیر مدرسه‌سازی ایران به جمع مروجان نیکوکاری و توسعه فضاهای آموزشی پیوستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در بیست وهشتمین جشنواره خیران مدرسه ساز استان کرمانشاه آرین سلیمی، قهرمان تکواندوی المپیک پاریس همراه با همسر ورزشکارش کوثر اساسه قهرمان تکواندو با دریافت نشان سفیر مدرسه‌سازی ایران، به جمع مروجان فرهنگ نیکوکاری و توسعه فضاهای آموزشی پیوستند.

منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در این جشنواره با بیان اینکه اقدامات خیران مدرسه‌ساز مصداق صدقه جاریه است گفت: خیران با ساخت مدارس، زمینه رشد و پیشرفت نسل آینده را فراهم می‌کنند و آثار و برکات این اقدامات هم در دنیا و هم در آخرت ماندگار خواهد بود.

استان کرمانشاه در نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، رتبه دوم کشور را دارد.