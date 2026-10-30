عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار‌های آموزشی و مدیریتی، استقرار الگوی حکمرانی یکپارچه میان دانشگاه و بیمارستان و تبدیل محیط‌های درمانی به کانون یادگیری مستمر را از راهبرد‌های کلیدی برای ارتقای صلاحیت حرفه‌ای و صیانت از کرامت پرستاران دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی مرادی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، با اشاره به پیام رهبر انقلاب در روز پرستار مبنی بر ضرورت ارتقای دانش، مهارت و کرامت پرستاران، تأکید کرد که اصلاح ساختار نظام سلامت نیازمند عبور از الگو‌های آموزشی سنتی و حرکت به سمت یادگیری مستمر در محیط بالین است.

تحول در ساختار آموزش؛ از کلاس درس تا بالین

مرادی با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختار‌های موجود، تصریح کرد: «مأموریت پرستاران تنها یادگیری مقطعی نیست؛ بلکه باید نظام سلامت به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شود که به‌کارگیری دانش علمی و ارتقای کیفیت مراقبت، به بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های روزانه آنها تبدیل شود.» وی افزود بیمارستان‌ها نباید صرفاً محل درمان باشند، بلکه باید به محیط‌هایی برای یادگیری مستمر و راهنمایی بالینی تبدیل شوند.

بازتعریف نقش هیئت علمی در ارتقای کیفیت مراقبت

این مدیر گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، نقش اعضای هیئت علمی را فراتر از تدریس کلاسیک دانست و گفت: «اعضای هیئت علمی باید در طراحی برنامه‌های آموزش بالینی، تدوین دستورالعمل‌های مبتنی بر شواهد و ارزیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای پرستاران، مشارکت فعال‌تری داشته باشند.» وی تأکید کرد که ارزیابی عملکرد این اساتید نیز باید بر پایه میزان تأثیرگذاری آنها در ارتقای کیفیت مراقبت و ایمنی بیماران باشد.

حکمرانی یکپارچه؛ کلید ارتقای توانمندی پرستاران

مرادی با پیشنهاد الگوی «حکمرانی یکپارچه دانشگاه و بیمارستان»، بر ضرورت هم‌افزایی میان دانش علمی و تجربه عملی تأکید کرد. وی اظهار داشت: «در این الگو، پیوند میان دانش اساتید و تجربه پرستاران بالینی، زمینه پژوهش‌های کاربردی و استانداردسازی مراقبت را فراهم می‌کند. تحقق این رویکرد نیازمند تعیین دقیق مسئولیت‌ها و حمایت‌های نهادی از سوی معاونت پرستاری وزارت بهداشت است.»

کرامت پرستاران در گرو اصلاح شرایط سازمانی

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله با تأکید بر اینکه توانمندسازی حرفه‌ای بدون توجه به شرایط محیط کار اثربخشی محدودی دارد، گفت: تناسب نیروی انسانی با حجم مراقبت، کاهش فرسودگی شغلی، حمایت از سلامت روان و نشاط حرفه‌ای و مشارکت پرستاران در تصمیم‌گیری‌ها باید در کنار ارتقای دانش و مهارت مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: احترام به تخصص و تجربه پرستاران و فراهم‌کردن امکان مشارکت مؤثر آنان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مراقبت، از مؤلفه‌های مهم حفظ کرامت حرفه‌ای است.

مرادی تأکید کرد: ارتقای پایدار کیفیت مراقبت مستلزم توجه هم‌زمان به توانمندی‌های حرفه‌ای پرستاران و شرایط سازمانی مؤثر بر انگیزه و عملکرد آنان است.

اجرای آزمایشی الگوی پیشنهادی؛ از طراحی تا ارزیابی نتایج

مرادی، اجرای آزمایشی الگوی پیشنهادی اصلاح ساختارهای پرستاری را راهکاری برای ارزیابی امکان تحقق این تغییرات دانست و گفت: پیشنهاد می‌کنم این الگو ابتدا در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تابع آن به‌صورت آزمایشی اجرا شود و پس از ارزیابی نتایج، درباره اصلاح و توسعه آن تصمیم‌گیری شود.

وی خاطرنشان کرد: ارزیابی این طرح نباید تنها به شاخص‌های آموزشی محدود بماند؛ بلکه تغییر در صلاحیت‌های بالینی، رعایت استانداردهای مراقبتی، ایمنی بیمار، کیفیت خدمات و تجربه بیماران و کارکنان نیز باید بررسی شود.

به گفته این عضو هیئت علمی، تعیین شاخص‌های پایه، مشخص‌کردن مسئولیت‌ها و مقایسه نتایج پیش و پس از اجرای طرح می‌تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف الگو و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد برای توسعه احتمالی آن کمک کند.

تأکید بر آمادگی جامعه پرستاری برای ارتقای سلامت مردم

مرادی در پایان با قدردانی از توجه رهبر انقلاب به جامعه پرستاری اظهار کرد: جامعه پرستاری آمادگی دارد با تکیه بر دانش تخصصی، تجربه بالینی و تعهد حرفه‌ای خود، در مسیر ارتقای کیفیت مراقبت‌های پرستاری و سلامت هم‌وطنان نقش‌آفرینی کند.

وی همچنین از اقدامات معاونت پرستاری وزارت بهداشت و تلاش‌های علمی و اجرایی دکتر عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، قدردانی کرد و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت علمی استادان و تجربه پرستاران بالینی برای تحقق اهداف توسعه حرفه پرستاری تأکید کرد.

پیوند مهارت با مسیر پیشرفت شغلی

در پایان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله خاطرنشان کرد که برای حفظ انگیزه و تخصص پرستاران، باید میان یادگیری مستمر و مسیر پیشرفت شغلی ارتباطی مستقیم برقرار کرد. وی افزود: «تعریف سطوح صلاحیت حرفه‌ای و ارزیابی معتبر مهارت‌های عملی، تنها راه تضمین رشد تخصصی و ارتقای جایگاه حرفه‌ای پرستاران در نظام سلامت خواهد بود.»