\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u00ab\u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0645\u0647\u0646\u062f\u0633\u06cc\u00bb \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0647 \u0628\u0627 \u06af\u0631\u0648\u0647\u06a9 \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0645\u0646\u0627\u0641\u0642\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u062f\u0647\u0647 \u06f6\u06f0 \u0627\u0633\u062a.\n