به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور، در سفر به شهرستان باروق از روند احداث مرکز جامع سلامت روستای چالخاماز بازدید کرد و در جریان آخرین پیشرفت‌های این طرح قرار گرفت.

هدف از این بازدید، ارزیابی روند توسعه خدمات سلامت در مناطق روستایی و تسریع در روند تکمیل زیرساخت‌های بهداشتی برای محرومیت‌زدایی از مناطق کم‌برخوردار است.

مرکز جامع سلامت روستای چالخاماز با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی و زیربنای یک‌هزار مترمربع، پس از تکمیل به هشت روستا با جمعیتی حدود یک‌هزار نفر خدمات بهداشتی و درمانی ارائه خواهد کرد.