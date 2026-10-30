کمبود تجهیزات، محدودیت فضای تمرین و مشکلات دسترسی به خانه ووشوی استان، فعالیت بیش از ۸۰۰ ورزشکار این رشته در البرز را با چالش روبه‌رو کرده است؛ نایب رئیس هیئت ووشوی استان خواستار تقویت زیرساخت‌ها و حمایت مالی برای رفع این کمبودها شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مرکز البرز ، کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی، محدودیت ساعت‌های تمرین و دشواری دسترسی به برخی فضاهای ورزشی، از مهم‌ترین موانع پیش روی ورزشکاران ووشو در استان البرز است؛ چالش‌هایی که به گفته رئیس هیئت ووشوی استان، روند تمرین و برگزاری رقابت‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

سودابه طهماسبی، نایب رئیس هیئت ووشوی استان البرز، در گفت‌وگوی زنده با برنامه «نگاه مردم» سیمای البرز، با اشاره به مشکلات زیرساختی این رشته گفت: نبود تجهیزات کافی برای تمرین و برگزاری مسابقات، از جمله مسائلی است که ورزشکاران استان، به‌ویژه در شهرستان‌ها، با آن مواجه‌اند.

وی افزود: کمبود تجهیزات، روند برگزاری مسابقات را طولانی‌تر می‌کند و خستگی ورزشکاران، مربیان و داوران را افزایش می‌دهد؛ موضوعی که حتی می‌تواند انگیزه ورزشکاران تازه‌وارد را برای ادامه فعالیت کاهش دهد.

طهماسبی با بیان اینکه جمعیت ووشوی استان البرز بیش از ۸۰۰ نفر است، محدودیت ساعت‌های تمرین و کمبود امکانات را از دیگر مشکلات این رشته برشمرد و بر ضرورت تأمین تجهیزات مورد نیاز ورزشکاران تأکید کرد.

نایب رئیس هیئت ووشوی استان البرز همچنین درباره وضعیت خانه ووشوی استان گفت: این مجموعه به‌صورت رایگان در اختیار ورزشکاران قرار دارد، اما قرار گرفتن آن در منطقه اسلام‌آباد کرج و مشکلات دسترسی ، استفاده از سالن در ساعات عصر و شب را برای برخی بانوان دشوار کرده است.

وی کمبود منابع مالی را نیز از موانع توسعه ووشو در استان دانست و خواستار حمایت بیشتر برای بهبود زیرساخت‌ها و فراهم شدن شرایط مناسب تمرین و مسابقه شد.

طهماسبی در ادامه با اشاره به میزبانی البرز از مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو گفت: این رقابت‌ها به مدت سه روز و با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور برگزار شد و با استقبال شرکت‌کنندگان و برگزارکنندگان همراه بود.

وی با تأکید بر ظرفیت ورزشکاران البرزی برای حضور در رقابت‌های ملی افزود: تداوم موفقیت‌ها و توسعه این رشته، در کنار استعداد ورزشکاران، به تأمین امکانات، تجهیزات و حمایت‌های مالی نیاز دارد.