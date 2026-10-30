رویداد سمنان من به منظور پاسداشت فرهنگ عامه، زبان و پیشینه تاریخی شهر سمنان ۲۸ آبان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان گفت: فراخوان آثار ادبی این رویداد از یک ماه قبل انجام شده و تا کنون ۱۰۰ اثر ادبی به دبیرخانه رویداد سمنان من رسیده است.

سید کریم محمدی با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال آثار ادبی تا بیست و چهارم آبان است، گفت: به برگزیدگان جایزه ادبی استان مرحوم فرهنگ شکوهی اهدا میشود.

بزرگداشت استاد مرحوم فرهنگ شکوهی از شاعران فرهیخته سمنان نیز از ویژه برنامه‌های رویداد سمنان من است.