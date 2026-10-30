به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، با حضور نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، دو زمین چمن مصنوعی در روستا‌های رَزدَنبَل و اسفشاد شهرستان قائنات به بهره‌برداری رسید.

مدیر ورزش و جوانان شهرستان قائنات گفت: زمین چمن مصنوعی روستای رَزدَنبَل به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع و ارزش مجموع ۴.۸ میلیارد تومان، با کمک دولت و خیران و زمین چمن مصنوعی شهید ابراهیم هادی در روستای اسفشاد شهرستان قائنات هم به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع و با اعتبار ۶ میلیارد تومان، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و جمعی از اهالی این دو روستا افتتاح شد.

وی با بیان اینکه زمین چمن روستای اسفشاد دارای رختکن، سرویس بهداشتی و نورافکن است که با همت دهیاری و بخشداری ساخته شده و قابلیت میزبانی مسابقات مینی‌فوتبال روستایی را دارد، افزود: این مجموعه در کنار سالن ورزشی و گود باستانی احداث شده و یک مجموعه ورزشی کامل برای برگزاری مسابقات روستایی و عشایری محسوب می‌شود.

گفتنی است برای احداث زمین چمن روستای اسفشاد شهرستان قائنات ۳ میلیارد تومان از اعتبار آن توسط دهیاری و ۳ میلیارد تومان توسط اداره ورزش و جوانان تأمین شده است.