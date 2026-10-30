مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از برگزاری آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و تعیین صلاحیت معماران تجربی با حضور ۲ هزار و ۲۰۲ داوطلب در روز‌های ۷ و ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دانشگاه خلیج فارس بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اصغر کشوریان مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر، اظهار کرد: آزمون‌های ورود به حرفه در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و با هدف ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان دریافت پروانه اشتغال به کار، در هفت رشته اصلی مهندسی شامل معماری، شهرسازی، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، نقشه‌برداری و ترافیک برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از آزمون‌ها، ۲ هزار و ۲۰۲ داوطلب در حوزه امتحانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر با یکدیگر به رقابت پرداختند. این آزمون‌ها هم‌زمان با سراسر کشور و در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به اهمیت این آزمون‌ها در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز‌ها بیان کرد: احراز صلاحیت حرفه‌ای مهندسان و فعالان حوزه ساختمان، نقش مهمی در ارتقای دانش تخصصی، رعایت مقررات ملی ساختمان و افزایش ایمنی و کیفیت پروژه‌های ساختمانی دارد.

کشوریان ادامه داد: آزمون‌ها با مسئولیت اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور و شرکت خدمات آموزشی آن و با همکاری دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار شد و اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر نیز به‌عنوان رکن نظارتی، بر روند برگزاری آزمون‌ها نظارت داشت.

وی درباره نحوه برگزاری آزمون‌ها توضیح داد: آزمون اغلب رشته‌ها و صلاحیت‌ها به‌صورت تستی برگزار شد؛ همچنین آزمون صلاحیت طراحی معماری به‌صورت طراحی و ترسیمی، روز جمعه هشتم آبان‌ماه، از ساعات صبح تا بعدازظهر برگزار می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در پایان تأکید کرد: برگزاری منظم آزمون‌های ورود به حرفه، گامی در مسیر ساماندهی فعالیت‌های تخصصی در صنعت ساختمان و تقویت ضوابط فنی و حرفه‌ای در استان است.