کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: بارش شب گذشته بیشتر مناطق استان را دربر گرفت که این بارش‌ها در شهر معلم کلایه به میزان ۵ میلیمتر و شهر قزوین نیز ۱ میلیمتر بارش ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی در ادامه گفت:خروجی مدل‌های هواشناسی نیز از تداوم عبور پیاپی امواج از منطقه در چند روز آینده حکایت دارد.

وی با اشاره به خروجی مدل‌های هواشناسی تصریح کرد: بر پایه این خروجی ها، عبور پیاپی امواج از منطقه در چند روز آینده ادامه خواهد داشت.

این کارشناس هواشناسی برای ساعت‌های بعدازظهر افزایش ابر و در برخی مناطق رگبار باران، احتمال رعدوبرق و وزش باد را پیش بینی کرد و گفت: از شب جمعه تا بامداد شنبه، بارش‌های نقطه‌ای و منطقه‌ای می‌تواند شدت بیشتری داشته باشد.

بهروزی درباره وضعیت جوی پایان هفته اظهار داشت: برای روز‌های شنبه و یکشنبه، به ویژه در غرب استان، گاهی وزش باد‌های غربی و احتمال غبار محلی مطرح است.

وی در پایان با اشاره به روند دما گفت: طی سه روز آینده تغییر دمایی چشمگیری انتظار نمی‌رود.