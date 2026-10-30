





به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ستاد خبری نهمین جشنواره فیلم مقاومت، آثار راه یافته به بخش مسابقه فیلم های مستند در این رویداد سینمایی اعلام شدند.

بر این اساس،آثار زیر ضمن حضور در بخش رقابتی، در ایام برگزاری جشنواره در پردیس سینمایی ملت روی پرده خواهند رفت.(نام کارگردان در ادامه عنوان هر اثر آمده است)



۱- آبراه کوچکی در میان هور/ مرتضی پایه شناس

۲-آخرین میدان/ محسن فارسی

۳ـ آرام شهر/ سید حامد نوبری

۴ـ آسمان عمیق/ سید مسعود امامی

۵ـ آشیانه/ فرشاد یحیایی

۶- انتظار 25 ساله/ مطهره عدالتخواه

۷ـ انیگما/امیرمحمد سرکبود

۸- ایستاده در کنار تیمز/ سید مصطفی موسوی تبار

۹- برای وطن /فرشاد یحیایی

۱۰- پوتین های زنانه/ سید مصطفی سید الحسینی

۱۱-حالا منم از جنگ قصه دارم/ سعید فرجی

۱۲ـ خشت و خون / عقیل جماعتی

۱۳- داستان مذاکرات؛ ملاقات در الجزایر/ سید محمد مهدی دزفولی

۱۴-در دامنه آتشفشان؛ مهدی آگاه منش/یحیی رضایی

۱۵- در میان درختان انجیر /مسعود زارعیان

۱۶- دسته برادران/ سید احمد مصطفوی

۱۷- راش/ نیما مهدیان

۱۸- ردی از یک مرد/ ساسان فلاح فر

۱۹روضه‌ای برای دفاع/زهرا میری

۲۰شاپور، مردی برای تمام فصول / سید محمد مهدی دزفولی

۲۱- شاهد136/ محسن مرادی

۲۲- شیفت اخر/ فرشاد یحیایی

۲۳ـ علاج/ محمود عزیزی

۲۴- عمق میدان/ علی شهاب الدین

۲۵- کریدور طلایی/مریم طالبی انارکی

۲۶- کوچه ور/ سهیلا زیرک

۲۷- مذاکرات؛ قمار در میانه جنگ /سید محمد مهدی دزفولی

۲۸- مذاکرات؛ نیرنگ آمریکایی / سید محمد مهدی دزفولی

۲۹- مردان نجات/ فرشاد یحیایی

۳۰- من جلال آل احمد هستم/ علی اکبری

۳۱- میخواستم بیشتر از یک شاهد باشم/ محمد هادی نعمت الهی

۳۲- نگهبان آسمان/ عباس وهاج

۳۳- هفت سامورایی/ بهزاد علوی

۳۴- همه چیز برای همیشه/ محمد حسن یادگاری



لازم به یادآوری است، نوزدهمین جشنواره بین المللی‌ فیلم مقاومت از هفتم تا چهاردهم آبان ۱۴۰۵ به دبیری جلال غفاری در پردیس سینمایی ملت برگزار می شود.







