صبح‌های خنک پاییزی، فرصتی برای تحرک و شادابی است؛ فرصتی که با چند حرکت ورزشی می‌تواند به شروعی پرانرژی برای یک روز تعطیل تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شماری از شهروندان همدانی با حضور در بوستان‌ها و فضا‌های باز، صبح خود را به انجام نرمش و ورزش صبحگاهی اختصاص می‌دهند؛ فعالیتی که علاوه بر تقویت سلامت جسم، به نشاط و شادابی روحیه نیز کمک می‌کند.

در کنار ورزش صبحگاهی، پیاده‌روی هم از فعالیت‌های مورد توجه شهروندان در این ساعات است.

البته استفاده از تجهیزات ورزشی پارک‌ها هم نیازمند آگاهی از نحوه صحیح استفاده است؛ موضوعی که یکی از شهروندان با اشاره به آن، خواستار نصب راهنمای استفاده از این وسایل برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی شد.

ورزش صبحگاهی، عادتی ساده برای حفظ تندرستی و ساختن روز‌هایی پرنشاط‌تر است.