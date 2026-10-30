به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اصغر کشوریان با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی استان اظهار داشت: سه پروژه کلیدی در حوزه راه و ساختمان در دست اقدام داریم که پیشرفت فیزیکی هر یک از آنها به حدود ۸۰ درصد رسیده است و تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی فشرده، آنها را تا پایان سال به مردم عزیز تحویل دهیم.

وی درباره پروژه باند دوم بوشهر - شیفت - گناوه به طول ۲۰ کیلومتر افزود: این پروژه هم‌اکنون در مرز پیشرفت ۸۰ درصدی است روند اجرای آن با چالش‌هایی در بخش حفاری شمع‌ها مواجه شده بود که با تغییر دستگاه حفار، تاکنون ۱۵ شمع از مجموع ۲۴ شمع حفاری شده است با تزریق مالی انجام‌شده از سوی استانداری و تأمین ۳۵۰۰ تن قیر از سوی وزارتخانه برای آسفالت، برنامه‌ریزی شده است تا این مسیر تا پایان سال زیر بار ترافیکی برود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر، پروژه کنار تخت دالکی را از دیگر طرح‌های حائز اهمیت ترافیکی استان برشمرد و گفت: این پروژه نیز در هر دو قطعه به پیشرفت ۸۰ درصدی رسیده است. با پیگیری‌های استاندار و نشست اخیر با معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه راه‌ها، مقرر شد روند اجرای پروژه هر ۱۰ روز یک‌بار پالایش شود پیمانکاران هر دو قطعه با دو شیفت کاری در حال فعالیت هستند و برای تکمیل آن به ۹۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که از طرق مختلف برای جلوگیری از توقف کار تأمین خواهد شد.

کشوریان همچنین درباره وضعیت بیمارستان جایگزین فاطمه زهرا بیان کرد: این بیمارستان ۱۸۰ تخت‌خوابی که از سوی وزارت راه و شهرسازی در دست ساخت است، پیشرفت ۸۰ درصدی دارد با پیگیری‌های صورت‌گرفته و فعالیت مستمر پیمانکار، برنامه‌ریزی شده است عملیات ساختمانی این مرکز درمانی تا پایان سال به اتمام برسد و برای تکمیل نهایی به ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.