قیمت برق برای خانوار‌ها و صنایع و... بعد از روز چهارشنبه از اسپانیا در جنوب گرفته تا فرانسه و سوئد به بالاترین حد خود در چند سال گذشته رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه اینترنتی مونتل نیوز، قیمت برق برای تحویل در روز بعد روز چهارشنبه از اسپانیا در جنوب گرفته تا فرانسه و سوئد به بالاترین حد خود در چند سال گذشته رسید. قیمت برق در بحبوحه افزایش قیمت گاز و تولید ضعیف انرژی بادی در چند کشور اروپایی از ۳۰۰ یورو در هر مگاوات ساعت فراتر رفت.

همچنین، پنجشنبه، کشور‌های عضو اتحادیه اروپا پیشنهاد کمیسیون اروپا برای کاهش قبوض برق از طریق اصلاح مالیاتی و هزینه‌های شبکه برق، از جمله اعمال مالیات کمتر بر برق نسبت به گاز طبیعی را بررسی خواهند کرد.

با نزدیک شدن زمستان و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های برق و سوخت به سبب تنش‌های ژئوپلیتیکی، بسیاری از خانوار‌های آلمانی به سیستم‌های فتو ولتائیک (PV) و ذخیره‌سازی انرژی ساخت چین روی می‌آورند تا مقداری صرفه‌جویی کنند و وابستگی خود را به بازار‌های انرژی خارجی کاهش دهند.

افزایش مستمر قیمت انرژی بسیاری از ساکنان آلمان را بر آن داشته است که سیستم‌های تولید و ذخیره‌سازی برق مستقل را در خانه‌های خود نصب کنند.

با تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، قیمت‌های انواع انرژی و سوخت، افزایش یافته و اکنون حدود سه برابر سطح پیش از جنگ با ایران معامله می‌شوند.