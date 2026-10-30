بسم الله الرحمن الرحیم

طبیعت، میراث گران‌بهای زمین و امانتی ارزشمند در دستان ماست؛ امانتی که پاسداری از آن، تعهدی در برابر نسل امروز و فردای ایران است.

کرمانشاه، چهره زیبای ایران اسلامی، با طبیعتی چهارفصل، کوهستان‌های استوار زاگرس، زیستگاه‌های ارزشمند و تنوع کم‌نظیر گیاهی و جانوری، گنجینه‌ای طبیعی و ماندگار در غرب کشور است.

حفاظت از این میراث گران‌بها، مرهون تلاش انسان‌های شجاع و مسئولیت‌پذیری است که در سکوت کوهستان و در دل طبیعت، پاسداران بی‌ادعای حیات‌اند.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محیط‌بان، فرارسیدن روز ملی محیط‌بان را به حافظان شریف طبیعت، به‌ویژه محیط‌بانان پرتلاش استان کرمانشاه، تبریک می‌گویم و از فداکاری و مجاهدت آنان در صیانت از سرمایه‌های طبیعی و حیات وحش استان صمیمانه قدردانی می‌کنم.

بی‌تردید، توسعه پایدار کرمانشاه در گرو پاسداری از طبیعت و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و مردم در حفاظت از این میراث مشترک است؛ چراکه حفاظت از طبیعت، حفاظت از زندگی و پاسداری از فردای فرزندان این سرزمین است.

منوچهر حبیبی

استاندار کرمانشاه