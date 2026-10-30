شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان صبح جمعه هشتم آبان با میانگین ۶۷ در وضعیت قابل قبول قرار گرفت، اما هوای ایستگاه محور شرق اصفهان با شاخص ۱۶۳ برای عموم مردم ناسالم گزارش شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست (منطقه اصفهان)، اطلاعات ۲۱ ایستگاه فعال پایش هوا منتهی به صبح امروز نشان می‌دهد میانگین شاخص کیفیت هوای اصفهان ۶۷ (AQI) است.

بر اساس این گزارش، هوای ایستگاه ملک‌شهر با شاخص ۱۱۳ و محور شرق اصفهان با شاخص ۱۶۳ به ترتیب در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و ناسالم برای عموم مردم قرار دارد.

همچنین هوای خمینی‌شهر و قهجاورستان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا در ایستگاه‌های ۲۵ آبان ۷۶، احمدآباد ۵۶، انقلاب ۸۱، پارک زمزم ۶۰، خیابان پروین اعتصامی ۶۱، بزرگراه خرازی ۸۰، دانشگاه صنعتی ۵۱، علوم پزشکی اصفهان ۵۴، رودکی ۶۳، رهنان ۸۵، زینبیه ۵۶، سپاهان‌شهر ۵۵، فرشادی ۷۳، فیض ۵۸، بلوار کاوه ۶۴، کردآباد ۶۲، شهرک منتظری ۶۸، میرزا طاهر ۸۷ و ولدان ۷۶ است که همگی وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهند.

شاخص کیفیت هوا معیاری برای سنجش میزان آلاینده‌های موجود در هواست که بر اساس غلظت آلاینده‌هایی مانند مونوکسید کربن، ازن، دی‌اکسید نیتروژن، دی‌اکسید گوگرد و ذرات معلق محاسبه می‌شود.

بر اساس این شاخص، اعداد صفر تا ۵۰ نشان‌دهنده هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ وضعیت قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ وضعیت ناسالم برای عموم مردم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ وضعیت بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ وضعیت خطرناک است.