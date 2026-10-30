رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران بر نقش حیاتی مشارکت شهروندان در سرشماری نفوس و مسکن تأکید کرد و آن را زمینه‌ساز برنامه‌ریزی دقیق، توزیع متوازن منابع و ارائه خدمات عادلانه به تمامی نقاط شهری و روستایی استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، حسین سپهری با اشاره به اهمیت بنیادین آمار و اطلاعات صحیح در نظام برنامه‌ریزی کشور اظهار داشت: سرشماری، پایه‌ای‌ترین اطلاعات و داده‌های ضروری در حوزه‌های جمعیت، خانوار، سواد و سکونت را فراهم می‌کند و بی‌شک وجود آمار‌های دقیق، شالوده اصلی تصمیم‌گیری‌های کلان و تخصیص بهینه منابع خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران ضمن دعوت از عموم مردم شریف استان جهت مشارکت فعال در این طرح ملی، به آثار مستقیم این همکاری در آبادانی مناطق مختلف اشاره کرد و افزود: همکاری مردم عزیز در ارائه اطلاعات دقیق و صحیح، مدیران و تصمیم‌گیران را در توزیع عادلانه امکانات یاری می‌دهد. این داده‌ها در تمامی ابعاد توسعه‌ای از جمله احداث مدارس، خانه‌های بهداشت، سالن‌های ورزشی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، ارتقای خدمات شهری و روستایی و همچنین تدوین طرح‌های جامع شهری و روستایی نقشی تعیین‌کننده دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان گرامی استان تهران می‌توانند با مشارکت فعال خود در این سرشماری — چه از طریق تکمیل فرم‌های خوداظهاری در سامانه «دولت من» و چه با همراهی در مراجعه حضوری مأموران آمارگیر به درب منازل — خادمان خود را در مسیر توزیع عادلانه، درست و متوازن خدمات در اقصی نقاط شهری و روستایی استان یاری رسانند.