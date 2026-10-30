سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه کتاب‌های درسی همواره متناسب با مقتضیات زمان، تحولات اجتماعی، هوش مصنوعی و یافته‌های پژوهشی مورد بازنگری قرار می‌گیرند، گفت: این تغییرات گاهی به اصلاح محتوای موجود، گاهی به تألیف کتاب جدید و در برخی موارد به ایجاد یا به‌روزرسانی رشته‌های تحصیلی در هنرستان‌ها منجر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه کتاب‌های درسی همواره متناسب با مقتضیات زمان، تحولات اجتماعی و یافته‌های پژوهشی مورد بازنگری قرار می‌گیرند، گفت: این تغییرات گاهی به اصلاح محتوای موجود، گاهی به تألیف کتاب جدید و در برخی موارد به ایجاد یا به‌روزرسانی رشته‌های تحصیلی در هنرستان‌ها منجر می‌شود.

علی فرهادی گفت‌: کتاب‌های درسی همواره در حال تغییر هستند و نمی‌توان محتوای آنها را ثابت در نظر گرفت؛ زیرا مقتضیات زمان، اتفاقات و تحولات اجتماعی، مسائل مختلف و یافته‌های پژوهشی و روش‌های جدید، ضرورت بازنگری در محتوای آموزشی را ایجاد می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه تغییرات کتاب‌های درسی می‌تواند شکل‌های متفاوتی داشته باشد، افزود: گاهی تغییرات به‌گونه‌ای است که لازم می‌شود کتاب جدیدی تألیف شود؛ مانند کتاب «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» که در شرایط جنگی و با توجه به موضوعاتی همچون مقابله با جنگ شناختی و جنگ نرم، تألیف شد.

فرهادی ادامه داد: در برخی موارد نیز متخصصان یک حوزه به این جمع‌بندی می‌رسند که روش تدریس یا نحوه ارائه یک مبحث باید تغییر کند. در چنین شرایطی، ممکن است مفهوم و معنای اصلی محتوا حفظ شود، اما روش ارائه و تدریس آن اصلاح شود. در این موارد، کتاب درسی متناسب با تغییرات مورد نظر اصلاح و بازنگری می‌شود.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به توجه به مفاخر و شهدای کشور در محتوای کتاب‌های درسی، بیان کرد: گاهی موضوعات جدیدی متناسب با شرایط و مقتضیات اجتماعی به کتاب‌های درسی اضافه می‌شود. برای نمونه، آموزه‌های مرتبط با دانش‌آموزان شهید، فرماندهان شهید، مفاخر و دانشمندان شهید کشور، از جمله دانشمندان شهید هسته‌ای، از موضوعاتی هستند که با توجه به شرایط اجتماعی و نیاز‌های زمان مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به تغییرات کتاب‌های درسی در حوزه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و هنرستان‌ها، گفت: در برخی موارد لازم است کتاب جدیدی برای یک رشته تحصیلی تألیف شود. این موضوع در رشته‌های هنرستانی و حوزه فنی‌وحرفه‌ای بیشتر دیده می‌شود؛ زیرا با ایجاد رشته‌های جدید، از جمله رشته‌های مرتبط با هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات، نیاز به تولید محتوای آموزشی متناسب با این حوزه‌ها به وجود می‌آید.

فرهادی گفت: برخی مباحثی که امروز در رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و هنرستان‌ها آموزش داده می‌شوند، ممکن است در ۱۰ سال گذشته وجود نداشته باشند و در مقابل، برخی رشته‌ها و مباحث قدیمی نیز با گذشت زمان کارایی خود را از دست بدهند و نیازمند تغییر و به‌روزرسانی باشند. از این رو، تغییر کتاب‌های درسی و محتوای آموزشی متناسب با شرایط جدید، بخشی از روند مستمر آموزش‌وپرورش است.