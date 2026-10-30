نماینده مردم شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در جریان پویش مردمی «۴۸-۴۸» و در نشست بررسی مطالبات مردمی، از حضور مسئولان در بیش از ۹۵ درصد روستا‌های این حوزه انتخابیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلامحسین زارعی با اشاره به استمرار برنامه‌های میدانی و پیگیری مطالبات مردمی در قالب این پویش تصریح کرد: در دو سال و نیم گذشته، با حضور مستمر در میان اهالی روستاها، مسائل و دغدغه‌های مختلف بررسی و در صورت امکان، گام‌های اجرایی برای رفع آنها برداشته شده است تا در جلسات، پاسخگوی مطالبات مردم باشیم.

وی با ارائه آماری از این بازدید‌های میدانی افزود: طی این مدت، بیش از ۹۵ درصد روستا‌های شهرستان‌های دشتی و تنگستان حداقل یک‌بار میزبان مسئولان بوده‌اند و بیش از ۵۵ درصد روستا‌ها نیز بیش از دو بار مورد بازدید قرار گرفته و مشکلات آنها پیگیری شده است.

نماینده دشتی و تنگستان در ادامه به دو پروژه مهم عمرانی و صنعتی منطقه اشاره کرد و گفت: در خصوص تقاطع غیرهم‌سطح کاکی و خورموج، مراحل مطالعه و جانمایی به پایان رسیده است و به‌زودی در شهرستان دشتی شاهد مراسم کلنگ‌زنی این پروژه خواهیم بود.

زارعی همچنین درباره آخرین وضعیت منطقه پارس شمالی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌ها انجام شده و امیدواریم تا پایان سال جاری، عملیات اجرایی پروژه «فرزاد بی» در راستای توسعه منطقه و بهره‌مندی شهرستان‌های دشتی و تنگستان آغاز شود.