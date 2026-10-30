رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: آتش سوزی یک انبار باربری پس از عملیات حدود چهارساعته مهار و محل حریق لکه گیری و سردسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرگز خلیج فارس، محمدامین لیاقت رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: حادثه آتش سوزی یک انبار باربری در سه راه جهانبار بندرعباس ساعت ۲۰ و ۳۹ دقیقه دیشب اعلام شد.

وی گفت؛ در عملیات مهار آتش که بیش از چهار ساعت طول کشید، عوامل و تجهیزات از ۱۲ ایستگاه آتش نشانی شهر بندرعباس به کار گرفته شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: انبار باربری حادثه دیده محل نگهداری کالا‌هایی مانند لاستیک خودرو و مبل بود که کاربری و مدیریت آن هم شخصی است.

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مهرداد حسن زاده افزود: حادثه تلفات جانی نداشت و علت بروز آتش سوزی و حجم خسارت مالی، در دست بررسی است.