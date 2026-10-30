مزار نخستین شهید دانش آموز گیلان شهید فریبرز برشنورد که در جریان تظاهرات مردمی علیه رژیم پهلوی به شهادت رسیده بود، امروز در سالروز شهادتش گلباران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ همزمان با سالروز شهادت نعمت (فریبرز) برشنورد نخستین شهید دانش آموز گیلان در جریان انقلاب اسلامی، جمعی از فرهنگیان و دانش آموزان دبیرستان شهید برشنورد، بر مزار این شهید والامقام حاضر شدند و با نثار گل و عطر افشانی مزارش، یاد و خاطره این دانش آموز شهید را گرامی داشتند.

شهید فریبرز برشنورد نخستین شهید دانش آموز گیلانی، ۸ آبان سال ۱۳۵۷ در تظاهرات علیه رژیم پهلوی، با تیراندازی سربازان رژیم در شهر صومعه‌سرا به شهادت رسید.