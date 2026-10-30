هشتم آبان‌ماه در تقویم رسمی کشور، یادآور عروج خونین نوجوانی بصیر، شجاع و آگاه است که با نثار جان شیرین خود در نخستین ماه‌های دفاع مقدس، مفهومی نوین از ایثار، تکلیف‌مداری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، شهید محمدحسین فهمیده، نماد بارز «نوجوان تراز انقلاب اسلامی» است؛ الگویی جاودانه که با اقدامی آگاهانه و شهادت‌طلبانه، راه مقاومت و استکبارستیزی را به روی نسل‌های آینده گشود و نام خود را برای همیشه در تاریخ افتخارآفرین ایران اسلامی جاودانه ساخت.

حماسه حسین فهمیده، برخلاف برخی تحلیل‌های قشری، یک اقدام احساسی و هیجانی نبود، بلکه تجلی عینی بصیرت عمیق برخاسته از مکتب عاشورا و لبیک آگاهانه به ندای رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) بود.

نوجوانی سیزده‌ساله از شهر قهرمان‌پرور کرج که در بحران هجوم سراسری رژیم بعث به خرمشهر، با درک خطر حیاتی دشمن و به خطر انداختن جان خود، مانع از پیشروی تانک‌های دشمن شد تا درس مقاومت را با خون خود بر تارک تاریخ ثبت کند.

تعبیر پیامبرگونه امام خمینی (ره) درباره او که «رهبر ما آن طفل سیزده‌ساله‌ای است...»، مدال افتخاری ماندگار بر سینه تمامی نوجوانان ایران زمین و حجت را بر همگان تمام کرد.

امروز، بزرگداشت روز نوجوان و یاد و خاطره شهید فهمیده، صرفاً یک آیین تقویمی نیست؛ بلکه بازخوانی یک راهبرد کلیدی در جنگ نرم و ترکیبی دشمن است.

در عصر حاضر که نظام سلطه تمام توان خود را برای تهی کردن نسل جوان از هویت دینی، ملی و انقلابی به کار بسته است، بازخوانی اندیشه و سلوک شهدای دانش‌آموز، پناهگاهی مطمئن برای تربیت نسلی پویا، مسئولیت‌پذیر، شجاع و متعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی است. شهدایی همچون ۳۶ هزار دانش‌آموز شهید کشور که اثبات کردند سن و سال، مانعی برای رسیدن به قله‌های معرفت، تقوا و اثرگذاری تاریخی نیست.

نسل نوجوان و جوان امروز ایران اسلامی، با الگوبرداری از فهمیده‌ها، در عرصه‌های گوناگون علمی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی خوش درخشیده و نشان داده است که آمادگی کامل برای صیانت از استقلال و عزت کشور را دارد. تکریم این روز، تجدید میثاق با آرمان‌های بلند شهدا و اعلام آمادگی برای تداوم راه پرشکوه مقاومت است.

برای آشنایی عمیق‌تر با زندگانی، ابعاد شخصیتی و تحلیل حماسه شهید حسین فهمیده و نقش دانش‌آموزان در دفاع مقدس، آثار زیر پیشنهاد می‌شود:

«مثل آب خوردن»، نوشته محمدرضا سرشار (انتشارات سوره مهر)، روایتی داستانی و جذاب از زندگی شهید محمدحسین فهمیده برای نسل جوان.

«فرهنگ‌نامه شهدای دانش‌آموز»؛ تدوین و نشر در انتشارات شاهد؛ مجموعه‌ای مستند از زندگینامه، وصیت‌نامه‌ها و خاطرات شهدای دانش‌آموز کشور.

«حماسه مقاومت در خرمشهر»؛ اثر پژوهشی مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ (انتشارات سپاه پاسداران)؛ کتابی مرجع برای درک شرایط حساس روز‌های نخست جنگ و نقش نیرو‌های مردمی و نوجوانان در دفاع از شهر.

شهید حسین فهمیده و هزاران دانش‌آموز شهید انقلاب اسلامی، ستاره‌های درخشان آسمان ایثارند که مسیر حق‌طلبی را به روشنی نمایان ساختند. پاسداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، تجدید عهد با ارزش‌های اصیل انقلاب و گرامیداشت پویایی، شجاعت و تعهد نسلی است که همواره پشتوانه اقتدار، استقلال و سرافرازی میهن اسلامی بوده‌اند.