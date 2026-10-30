به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با بیان اینکه طرح ضربتی بازرسی بهداشتی از مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی و جایگاه‌های سوخت استان از شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ در استان آغاز خواهد شد، گفت: این طرح با هدف ارتقای شاخص‌های بهداشتی، صیانت از سلامت مسافران و شهروندان و اطمینان از رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی اجرا می‌شود.

وی افزود: در اجرای این طرح، کارشناسان و بازرسان بهداشت محیط، وضعیت بهداشتی سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه‌ها، تأسیسات آب آشامیدنی، سامانه‌های جمع‌آوری و دفع فاضلاب و پسماند و همچنین شرایط بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مستقر در مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی و جایگاه‌های سوخت را به‌صورت هدفمند بررسی و ارزیابی می‌کنند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با تأکید بر برخورد جدی با تخلفات بهداشتی گفت: هرگونه سهل‌انگاری در رعایت موازین بهداشتی و بی‌توجهی به اخطارهای قانونی که سلامت عمومی را به مخاطره بیندازد، با واکنش بازرسان بهداشت محیط مواجه خواهد شد.

دکتر شریفی افزود: با هماهنگی دادستانی و دستگاه قضایی، اقدامات قانونی علیه واحدهای متخلف پیگیری و در موارد مشمول قانون، متخلفان مطابق ضوابط و مقررات به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی از مسئولان و بهره‌برداران مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی و جایگاه‌های سوخت خواست ضمن رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و همکاری با بازرسان، برای رفع نواقص بهداشتی اقدام و سلامت و ایمنی مسافران را در اولویت قرار دهند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان همچنین از شهروندان و مسافران خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا تخلف بهداشتی در مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی، جایگاه‌های سوخت و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند.

دکتر شریفی تأکید کرد: بازرسی‌های بهداشتی این طرح با جدیت ادامه خواهد داشت و با تخلفاتی که سلامت جامعه را تهدید کنند، با هماهنگی مراجع قضایی و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.