رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دویست‌وچهل‌وسومین اجتماع شبانه مردمی همدان، با تأکید بر ضرورت ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان، خواستار حضور مستمر مردم در صحنه و مطالبه‌گری از مسئولان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حجت‌الاسلام آقاتهرانی شب گذشته در جمع مردم حاضر در میدان امام خمینی(ره) همدان، حضور مردم در صحنه را از ویژگی‌های مهم شرایط کنونی کشور دانست و گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون، مردم در مقاطع مختلف پای کار بوده‌اند، اما به گفته وی، حضور امروز مردم در صحنه کم‌سابقه است.

وی با اشاره به انتخاب رهبر معظم انقلاب و نقش مجلس خبرگان رهبری در این فرایند افزود: دشمن تلاش کرد با هدف قرار دادن مجلس خبرگان، مانع انجام این مسئولیت شود، اما این روند به نتیجه مورد نظر دشمن نرسید.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آنچه شکست دشمن در عملیات‌های مختلف خواند، بر ضرورت حفظ وحدت، ایستادگی و تقویت روحیه مقاومت تأکید کرد و گفت: شجاعت و حضور مردم ایران در صحنه قابل توجه است و در برابر دشمنی که به گفته وی به مراکز مختلف از جمله مدارس، دانشگاه‌ها و اماکن مذهبی حمله می‌کند، باید ایستادگی کرد.

آقاتهرانی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، این تنگه را یکی از اهرم‌های مهم جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با دشمن دانست و گفت: اهمیت تنگه هرمز نشان می‌دهد که کشور از ظرفیت‌های راهبردی دیگری نیز برای اثرگذاری در معادلات برخوردار است.

وی با اشاره به زیرساخت‌های ارتباطی، کابل‌های اینترنتی و فیبر نوری و همچنین ظرفیت‌های فضای سایبری افزود: اهرم‌های فشار کشور تنها به تنگه هرمز محدود نمی‌شود و زیرساخت‌های ارتباطی و ظرفیت‌های سایبری نیز از دیگر موضوعاتی هستند که باید در معادلات راهبردی مورد توجه قرار گیرند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت این زیرساخت‌ها در ارتباطات و اقتصاد جهانی، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های سایبری کشور در مواجهه با دشمن تأکید کرد.

آقاتهرانی در بخش دیگری از سخنان خود، مجلس شورای اسلامی را چکیده مردم دانست و با اشاره به ضرورت تداوم فعالیت مجلس در شرایط جنگی گفت: مجلس نباید در شرایط دشوار تعطیل شود و نمایندگان باید به مسئولیت‌های خود عمل کنند.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، فعالیت صحن علنی مجلس از سر گرفته شده است و برنامه‌ریزی شده تا از هفته آینده جلسات علنی در سه روز هفته برگزار شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان، با تأکید بر ضرورت نظارت عمومی بر عملکرد مسئولان، از مردم خواست با مطالبه‌گری و انتقاد سازنده، مسئولان را در انجام وظایف خود یاری کنند و همچنان حضور خود را در صحنه حفظ کنند.

دویست‌وچهل‌وسومین اجتماع‌شبانه مردمی همدان پنجشنبه‌شب ۷ آبان با حضور اقشار مختلف مردم در میدان امام خمینی(ره) برگزار شد.