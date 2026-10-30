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اعضای کارگروه مولدسازی اموال مازاد دستگاههای اجرایی استان سمنان تکمیل جاده سمنان ـ فیروزکوه از محل درآمدهای حاصل از مولدسازی را تصویب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استاندار سمنان در این جلسه از نهایی شدن برنامه مولدسازی ۲۴ پلاک از اموال مازاد دستگاههای اجرایی استان به ارزش یک همت خبر داد .
محمدجواد کولیوند گفت: درآمد حاصل از این طرح برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و مناطق کمتر برخوردار هزینه میشود.
با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت اموال مازاد برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و ارتقای خدماترسانی به مردم گفت: تاکنون ۲۴ پلاک از اموال مازاد دستگاههای اجرایی استان با اعتباری بالغ بر یک همت برای مولدسازی برنامهریزی و نهایی شده است و املاکی که در مراحل بعدی تعیین تکلیف نشوند، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی در جلسات آینده بررسی و درباره مازاد بودن و فروش آنها تصمیمگیری خواهد شد.
تکمیل بخش دیگری از باند حادثهخیز محور سمنان ـ فیروزکوه از محل درآمدهای حاصل از مولدسازی اموال مازاد و با برنامهریزی ادارهکل راه و شهرسازی استان، از مهمترین مصوبات این جلسه بود.
محمدرضا کاظمی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان در این نشست با اشاره به بررسی وضعیت املاک و فرآیند مزایدهها گفت: شناسایی و تعیین تکلیف املاک قابل مولدسازی با بررسی دقیق کارشناسی، رعایت ضوابط قانونی و بهروزرسانی اطلاعات اموال در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: املاک متعلق به دستگاههایی از جمله آموزشوپرورش، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی، شرکت پست، جهاد کشاورزی، دانشگاه سمنان و سازمان زندانها در چارچوب برنامه مولدسازی بررسی و پیگیری میشوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان خاطرنشان کرد: مولدسازی اموال مازاد دستگاههای اجرایی، در صورت اجرای دقیق و قانونی، میتواند زمینه تأمین منابع مالی موردنیاز برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و تسریع در اجرای پروژههای اولویتدار استان را فراهم کند.