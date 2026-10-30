به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استاندار سمنان در این جلسه از نهایی شدن برنامه مولدسازی ۲۴ پلاک از اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی استان به ارزش یک همت خبر داد .

محمدجواد کولیوند گفت: درآمد حاصل از این طرح برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و مناطق کمتر برخوردار هزینه می‌شود.

با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت اموال مازاد برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ارتقای خدمات‌رسانی به مردم گفت: تاکنون ۲۴ پلاک از اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی استان با اعتباری بالغ بر یک همت برای مولدسازی برنامه‌ریزی و نهایی شده است و املاکی که در مراحل بعدی تعیین تکلیف نشوند، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی در جلسات آینده بررسی و درباره مازاد بودن و فروش آنها تصمیم‌گیری خواهد شد.

تکمیل بخش دیگری از باند حادثه‌خیز محور سمنان ـ فیروزکوه از محل درآمد‌های حاصل از مولدسازی اموال مازاد و با برنامه‌ریزی اداره‌کل راه و شهرسازی استان، از مهم‌ترین مصوبات این جلسه بود.

محمدرضا کاظمی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان در این نشست با اشاره به بررسی وضعیت املاک و فرآیند مزایده‌ها گفت: شناسایی و تعیین تکلیف املاک قابل مولدسازی با بررسی دقیق کارشناسی، رعایت ضوابط قانونی و به‌روزرسانی اطلاعات اموال در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: املاک متعلق به دستگاه‌هایی از جمله آموزش‌وپرورش، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی، شرکت پست، جهاد کشاورزی، دانشگاه سمنان و سازمان زندان‌ها در چارچوب برنامه مولدسازی بررسی و پیگیری می‌شوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان خاطرنشان کرد: مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی، در صورت اجرای دقیق و قانونی، می‌تواند زمینه تأمین منابع مالی موردنیاز برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تسریع در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار استان را فراهم کند.